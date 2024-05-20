“Acentelerimizin finansal olarak güçlenmesi çok önemli”

2023 yılını başarıyla tamamlayan ve 2024 yılına da hızlı bir başlangıç yapan Ray Sigorta, acentelerine yeni projeler sunmaya devam ediyor. Müşterileri ve dağıtım kanalları için ürün gamı ile birlikte hizmetlerini genişleten Ray Sigorta, yenilikçi ve inovatif projelerine bir yenisini daha ekledi. Pandemi ve deprem süreçlerinde verdiği destek ile acentelerinin hep yanında olan Ray Sigorta sektörde yine bir ilki gerçekleştirerek, “Trink Komisyon Projesi” ile acentelerine hak ettikleri komisyonları anında ödüyor.

Ray Sigorta’nın 2024 yılında ciddi hedefleri olduğunu belirten Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, şunları söyledi: “Sürdürülebilir mali yapıdan taviz vermeyerek Ray Sigorta’yı daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Mevcut ekonomik koşullar, tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de maliyet ve giderlerde ciddi artışlara sebep oluyor. Bu doğrultuda her koşulda acentelerimizin finansal olarak güçlenmesi ve güçlü kalabilmesi bizim için çok önemli. Acente ağımızı desteklemek için sektörde bir ilk olan Trink Komisyon hizmetimizi sunuyoruz. Böylece acentelerimiz, nakde ihtiyaç duyduklarında komisyonlarını alabilmek için ay sonunu beklemeden hesaplarına aktarabilecek. Sürdürülebilir bir sigortacılık için acentelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”