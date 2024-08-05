Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca, Türkiye’nin en büyük tekstil merkezleri arasında yer alan Laleli’nin zor günler geçirdiğini söyledi. Eyyüpkoca, sektördeki en büyük problemin fırsatçılık ve ahlaksızlık olduğuna dikkat çekti.

FIRSATÇILIK HAD SAFHADA

Yaklaşık 55 ülkeye ihracat yaptıklarını ve 3,2 milyar dolarlık pazarla Laleli’nin hazır giyim, tekstil, konfeksiyon ve otel sektörlerinde dış ticaret merkezi konumunda bulunduğunu belirten LASİAD Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca, “Dolar kurundaki en ufak yükselişte fiyatlar 3-4 kat zıplıyor. Fiyatlar bu kadar artmamalı. Türkiye'deki enflasyonun yüzde 25-30'u fırsatçılıktan kaynaklanıyor. Maalesef ahlaksızlık enflasyonu var. Pandemiden sonra herkes sevindi ama biz sektör olarak korona olduk. Resmen kriz dönemindeyiz. Fırsatçılık başladı, fiyatlar her gün artmaya başladı. Zor günlerden geçiyoruz. Destek ve teşviklere ihtiyacımız var” dedi.

FARKLI PAZARLAR ARIYORUZ

Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle bu ülkelere satışları giderek düşen esnafın çareyi farklı pazarlarda aradığını belirten Eyyüpkoca, şöyle devam etti: “Orta Doğu ve Afrika en fazla ilgilendiğimiz bölgeler. Çin kapanınca fırsatçılık başladı. Vergi, 5 dolardan 14 dolara çıktı. Sürekli bir şey değişiyor. Düzene ihtiyaç var. İstikrar sağlayamadık bir türlü. Fırsatçılık işine devlet izin vermemeli. Ayrıca, Rusya birçok alanda Çin'in arka bahçesi olmaya başladı. Çin'in maliyetleri bizden düşük ve bu durum onlara avantaj sağlıyor.” Eyyüpkoca, bölge turizminde de sıkıntılar olduğunu belirterek, “Laleli’deki oteller de bitik. 300'e yakın otel var. En iyisi yüzde 50 doluluğa ulaştı. Fiyatlar ucuz ama buna rağmen dolmuyor. Bavul ticaretinde de 2023’e göre büyük düşüş var. Geçen yılı yakalarsak ne alâ” dedi.

Faizlerin düşmesi lazım

Finansmana erişim noktasında faizlerin çok yüksek olduğunu vurgulayan Eyyüpkoca, şu taleplerde bulundu: “Emek yoğun bir sektörüz. Vergi indirimi, kısa çalışma ödeneği gelebilir. Bölgesel destek gelebilir. Sektör ölürse istihdamdaki açık hızlı bir şekilde tırmanır. Kur istediğimiz seviyede değil. En az 38 lira olması lazım. Bölgesel teşvik yok. Bu faizlerle finansa nasıl erişeceksin? Faizlerin düşmesi lazım. Katma değerli üretim yapmam için kumaş getirmem lazım.”







