'Ajan çip' Apple hisselerini düşürdü

ABD yönetiminin 2015 yılından bu yana çiplerle ilgili araştırma yürüttüğünü ve Çin merkezli bilgisayar ağı sunucuları şirketi Super Micro’nun, söz konusu çipleri ABD’den fikri mülkiyet ve ticari sırlar çalmak için ürünlere yerleştirdiği savları yer almıştı.

Haberin yayınlanmasının ardında Apple, Super Micro ve Amazon savları yalanlarken, Süper Micro’dan gelen açıklamada imalat esnasında ürünlerin üzerine herhangi bir çip yerleştirilmediği belirtildi.

Bloomberg’de yer alan rapora göre; Apple hisseleri bu iddialar sonrasında yüzde 1.0, Amazon hisseleri ise yüzde 1.5 düştü.

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