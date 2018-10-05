Ekonomi Ajan çip Apple hisselerini düşürdü
İŞ DÜNYASI

'Ajan çip' Apple hisselerini düşürdü

Üretim aşamasında, bazı ürünlerine Çin’e ait “ajan çipler” yerleştirildiği savlarının ardından, Apple hisseleri yüzde 1.0, Amazon hisseleri yüzde 1.5 düştü.

Haber Merkezi DHA
Apple hisseleri yüzde 1.0, Amazon hisseleri yüzde 1.5 düştü.
Apple hisseleri yüzde 1.0, Amazon hisseleri yüzde 1.5 düştü.

ABD yönetiminin 2015 yılından bu yana çiplerle ilgili araştırma yürüttüğünü ve Çin merkezli bilgisayar ağı sunucuları şirketi Super Micro’nun, söz konusu çipleri ABD’den fikri mülkiyet ve ticari sırlar çalmak için ürünlere yerleştirdiği savları yer almıştı.

Haberin yayınlanmasının ardında Apple, Super Micro ve Amazon savları yalanlarken, Süper Micro’dan gelen açıklamada imalat esnasında ürünlerin üzerine herhangi bir çip yerleştirilmediği belirtildi.

Bloomberg’de yer alan rapora göre; Apple hisseleri bu iddialar sonrasında yüzde 1.0, Amazon hisseleri ise yüzde 1.5 düştü.

Araba fiyatına satılık tespih
EKONOMİ
Araba fiyatına satılık tespih

Muzdaki tepki çeken logoya bakanlıktan açıklama
EKONOMİ
Muzdaki tepki çeken logoya bakanlıktan açıklama

Kirası 100 liralık araziye 23 bin talip
EKONOMİ
Kirası 100 liralık araziye 23 bin talip


Türkiye'nin F-35'teki kritik rolünü çizerek gösterdiler

Türkiye'nin F-35'teki kritik rolünü çizerek gösterdiler
İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı

İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı

​Çin'deki Aiyi Nehri'nin adını neden değiştirdiler dersiniz?
ABD'yi takan yok

ABD'yi takan yok

​Hindistan'ın Rusya'dan S-400 alımı kesinleşti.

Deprem sonrası ilk Cuma

Deprem sonrası ilk Cuma

​Endonezya'dan duygulandıran kareler.
İzmirli tarım diyor

İzmirli tarım diyor

Kirası 100 liralık araziye 23 bin talip.
33 bin ret 2 bin kabul

33 bin ret 2 bin kabul

OHAL İnceleme Komisyonu rakamları açıkladı.
Karadeniz'de afet

Karadeniz'de afet

Yaşanan selin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Drift'e ters kelepçe

Drift'e ters kelepçe

​Tüneli trafiğe kapatıp lastik yakan magandalar adliyede.

Üst düzey kucaklaşma

Üst düzey kucaklaşma

İkili ilişkileri ve stratejik ortaklığı görüşecekler.

​Ekmek gibi su fiyatlarına da kar sınırlaması olsun.
CHP'deortalık karışacak

CHP'deortalık karışacak

​Yerelde istekler başka, teklifler başka.

Hakaret ettiiki gol attık

Hakaret ettiiki gol attık

Beşiktaşlı yıldız için maç sonu olay açıklama.
5 yıl içinde 4 ziyaret izni

5 yıl içinde 4 ziyaret izni

​Mursi'nin oğlundan babasının sağlık durumu için çağrı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.