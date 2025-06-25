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AK Parti düğmeye bastı: En düşük emekliği aylığı için çalışma yapılacak

AK Parti düğmeye bastı: En düşük emekliği aylığı için çalışma yapılacak

Uğur Duyan
Uğur Duyan
17:1925/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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AK Parti en düşük emekliği aylığı için çalışma yapacak
AK Parti en düşük emekliği aylığı için çalışma yapacak

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi için çalışma yürüteceklerini söyledi. Gerekli yasal düzenlemenin Meclis Başkanlığı'na sunulması için temmuzun ilk haftasında altı aylık enflasyon farkının açıklanması beklenecek.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan AK Partili Usta, emeklilerin durumunu takip ettiklerini ifade ederek, "4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır ve biz hiçbir zaman mağdur etmediğimiz gibi bu dönemde de yine emeklilerimizi, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Temmuz başı beklenecek

En düşük emekli aylığında artış sağlanması için Meclis'e kanun teklifinin sunulması gerekiyor. Gerekli yasal düzenlemenin Meclis Başkanlığı'na sunulması için temmuzun ilk haftasında altı aylık enflasyon farkının açıklanması beklenecek.

Zirai don için tespitler sürüyor

Öte yandan Usta, zirai dondan etkilenen çiftçilere yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Usta, zirai dondan etkilenen üreticilerin sigortası olmasa dahi hiçbir para alamayacağı iddiasının gerçek olmadığını kaydederek, "Sigortası olmayan, zirai dondan etkilenen çiftçilerimizin de incelemeleri yapılıyor ve onlara da her türlü destek verilecek, onlar da zor durumda bırakılmayacak. Ki bu konuda Mecliste bir Komisyon kuruldu, Komisyon da çalışmalarını yapıyor. Hiç endişe etmesin çiftçilerimiz, onların her birine, zirai dondan etkilenen her çiftçimize mağduriyetlerini giderecek bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu ülkenin kaynaklarını kim yandaşlarına aktarıyor, kim kongrelerine finansman yapıyor, bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum" açıklamasında bulundu.



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