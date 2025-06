AK Parti düğmeye bastı: En düşük emekliği aylığı için çalışma yapılacak

Öte yandan Usta, zirai dondan etkilenen çiftçilere yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Usta, zirai dondan etkilenen üreticilerin sigortası olmasa dahi hiçbir para alamayacağı iddiasının gerçek olmadığını kaydederek, "Sigortası olmayan, zirai dondan etkilenen çiftçilerimizin de incelemeleri yapılıyor ve onlara da her türlü destek verilecek, onlar da zor durumda bırakılmayacak. Ki bu konuda Mecliste bir Komisyon kuruldu, Komisyon da çalışmalarını yapıyor. Hiç endişe etmesin çiftçilerimiz, onların her birine, zirai dondan etkilenen her çiftçimize mağduriyetlerini giderecek bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu ülkenin kaynaklarını kim yandaşlarına aktarıyor, kim kongrelerine finansman yapıyor, bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum" açıklamasında bulundu.