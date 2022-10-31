Ekonomi Akaryakıt istasyonlarında sahte belge mağduriyeti devam ediyor Kiracısı evrakta sahtecilik yapan mülk sahibi lisans alamıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akaryakıt istasyonlarında sahte belge mağduriyeti devam ediyor: Kiracısı evrakta sahtecilik yapan mülk sahibi lisans alamıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren kanun kapsamında, istasyonunu kiraya veren ve kiracısının yasa dışı eylemi nedeniyle istasyonu kapatılan mülk sahiplerinin mağduriyeti devam ediyor. Söz konusu maddeye göre; yasa dışı eylem dolayısıyla kapatılan istasyonların, 'sahte belge düzenleme' fiiline karışmayan mülk sahipleri, kiracısının verilen cezayı ödememesi durumunda yeniden lisans alamıyor. Kiracısının yasa dışı eylemleri nedeniyle istasyonu kapatılan ve tesisine lisans verilmeyen mülk sahipleri, mağduriyetlerinin giderilmesi için yeni bir düzenleme bekliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akaryakıt istasyonlarında sahte belge mağduriyeti devam ediyor: Kiracısı evrakta sahtecilik yapan mülk sahibi lisans alamıyor
Akaryakıt istasyonlarında mülk sahibi-kiracı sorunu devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe giren kanun tasarısı ile birlikte istasyonunu kiraya veren mülk sahipleri, kiracısının 'sahte belge düzenleme' gibi yasa dışı eylemleri sebebiyle mağdur oluyor. Söz konusu maddeye göre, yasa dışı eylem dolayısıyla kapatılan istasyonların, 'sahte belge düzenleme' fiiline karışmayan mülk sahipleri, kiracısının verilen cezayı ödememesi durumunda yeniden lisans alamıyor.

İNCELEME SONUÇLANINCAYA KADAR LİSANS VERİLMİYOR

İlgili maddeye göre kiracıya verilen idari para cezaları ödenmediği müddetçe, tesis için lisans verilmeyeceği, suç oluşturan eylemlere ilişkin vergi incelemesi sonuçlanıncaya kadar söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmeyeceği hüküm altına alındı.

MÜLK SAHİPLERİ MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNİ BEKLİYOR

Isparta'da akaryakıt istasyonunu kiraya vermesinin ardından kiracısının yasa dışı eylemleri nedeniyle istasyonu kapatılan ve tesisine lisans verilmeyen mülk sahibi Ömer Faruk Balaman, mağduriyetlerinin giderilmesi için düzenleme beklediğini ifade etti. Balaman şu ifadeleri kullandı:

"Kiracım ile kira sözleşmesinden başka hiçbir hukuki bağlantım olmamasına ve hatta ilgili tarihli düzenlemeden çok önce kiraya verdiğim ve fiilen ilgili tarihli düzenlenmeden önce tahliye davası açıp kazanmama rağmen başka birisinin işlediği bir suçtan dolayı mülk sahiplerine kendi mülkünü kullanamama cezası verilmiştir. Bu sebeple topyekün cezalandırma yerine suçlu ile suçsuzun ayırt edilmesini ve hakkaniyet çerçevesinde yaşadığımız mağduriyetin giderilmesi için Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na 2019 yılında sektöre yönelik getirilen af düzenlemesine benzer bir düzenleme yapılmasını veya bu kanun maddesine uygulanmasını talep ediyorum."

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