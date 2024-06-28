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Ekonomi

Akaryakıta çifte zam: Tabela değişiyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine 13 kuruş zam yapılacak.

16:22 - 28/06/2024 Cuma
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.


Benzin ve motorine zam


Benzin ve motorine 13 kuruş zam geldi.


Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren (29 Haziran 2024) pompaya yansıyacak.


Güncel akaryakıt fiyatları


Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;


İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.34 liradan satılıyor.


Benzinin litresi ise ortalama 42.26 liradan satılıyor.


Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?


Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.


Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




#petrol fiyatları
#ekonomi
#zam
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