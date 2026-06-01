Akaryakıtta ÖTV’nin kaldırılması ve KDV’nin düşürülmesi ihracatı şahlandırır

Akaryakıt, sadece lojistikte değil, tarımsal üretimden sanayi çarklarına kadar üretimin her evresinde temel bir girdi niteliğinde. Artan enerji ve lojistik maliyetlerinin özellikle sanayi, taşımacılık ve üretim sektörlerinde ciddi baskı oluşturduğunu ifade eden ihracatçılar, akaryakıt fiyatlarının doğrudan rekabet gücünü etkilediğine dikkat çekiyor.

Yapılacak vergi düzenlemelerinin hem iç piyasada fiyat istikrarına katkı sunacağı hem de Türk ürünlerinin uluslararası pazarlarda daha avantajlı hale gelmesini sağlayacağı vurgulanıyor.

Akaryakıt üzerindeki Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) sıfırlanması ve Katma Değer Vergisi'nin (KDV) makul seviyelere çekilmesi durumunda, lojistik maliyetlerinde yaşanacak ani düşüş doğrudan ihraç ürünlerinin etiketine yansıyacak.

Maliyetler düşerse rekabet gücü artar

Uzmanlara göre akaryakıt maliyetlerindeki düşüş; üretim, nakliye ve tedarik zinciri giderlerini azaltarak ihracatçı firmaların elini güçlendirecek. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında fiyat rekabetinin yoğun olduğu sektörlerde Türkiye’nin daha güçlü konuma gelebileceği ifade ediliyor.

İş dünyası: Üretim ve yatırım desteklenir

İş dünyası temsilcileri ise akaryakıt üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesine yönelik adımların, üretim ve yatırım iştahını artırarak ekonomik büyümeye de katkı sağlayacağını dile getiriyor.

Taşımacılık ücreti hafifleyen lojistik sektörü ihracatı uçurur

Akaryakıtta ÖTV ve KDV indirimi sağlandığı takdirde:

Navlun (Taşımacılık ücreti) maliyetleri düşecek: İç piyasada ve sınır ötesi taşımacılıkta navlun fiyatları taban yapacak.

KOBİ’ler dünyaya açılacak: Yüksek nakliye gideri yüzünden sadece iç piyasaya çalışan küçük ve orta ölçekli üreticiler, dış pazarlara fiyat teklifi verebilecek seviyeye gelecek.

Yeni pazarlara açılmak kolaylaşacak: Uzak coğrafyalara (Afrika, Amerika, Asya) yapılacak sevkiyatlarda Türk nakliyecisi küresel devlerle rekabet edebilecek.

Enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacak

Ekonomi çevreleri, akaryakıtta yapılacak vergi düzenlemesinin yalnızca ihracatı değil, enflasyonla mücadele sürecini de olumlu etkileyebileceğini belirtiyor. Taşımacılık maliyetlerinin gerilemesiyle birlikte temel tüketim ürünlerinden sanayi üretimine kadar birçok alanda fiyatların dengelenebileceği kaydediliyor.

Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarının ekonomik zincirin hemen her halkasını etkilediğini, bu nedenle yapılacak vergi indiriminin piyasaya geniş çaplı yansımaları olacağını vurguluyor.







