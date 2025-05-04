Akkuyu NGS'de kritik eşikler aşılıyor: 4 ünitede eş zamanlı ilerleme

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) inşa edilen 4 ünitede eş zamanlı ilerleyen çalışmalarla önemli kilometre taşları geride bırakılıyor. Enerji üretimine bu yıl sonunda başlaması planlanan santralin birinci ünitesinde reaktör sisteminin devreye alma sürecindeki temel aşamalardan biri daha başarıyla tamamlandı.





MOTORLAR ÇALIŞIYOR

Birinci güç ünitesinin reaktör binasında yer alan 4 ana sirkülasyon pompasının motorları aşamalı olarak rölantiye alındı. Bu işlem, reaktörün devreye alınması öncesi yapılan testlerin kritik bir aşamasını oluşturuyor. Uzmanlar, bu işlemle birlikte sistemin soğuk-sıcak alıştırma testine geçmeye hazır hale geldiğini belirtiyor. Sirkülasyon pompaları, reaktörlerin güvenlik ve verimlilik açısından yeni nesil teknolojileriyle donatıldı. İkinci güç ünitesinde reaktör bölümündeki dört ana sirkülasyon pompasının montajı tamamlanarak reaktör tesisinin ana ekipmanları yerlerine yerleştirildi. Gerçekleştirilen yerleştirme işlemleriyle birlikte buhar jeneratörleri, güvenlik sistemi kapları ve reaktör basınç kabının da montaj süreci bitti.





DEV TANK YERLEŞTİRİLDİ

259 ton ağırlığındaki Besleme Suyu Depolama Tankı, üçüncü güç ünitesinin türbin binasına taşınarak bakım seviyesine yerleştirildi. Bu ekipman, santralin işletme sürecinde türbin sistemine su sağlamada hayati rol oynayacak. Makine dairesi zemini, ağır ekipmanları taşıyacak biçimde güçlendirildi ve diğer ekipmanların yerleştirilmesine yönelik hazırlıklar da sürüyor. Dördüncü güç ünitesinde de reaktör kabının üretiminde kaynak işlemi başarıyla sona erdi. 10 gün süren işlem sırasında yüksek sıcaklıklarda yapılan kaynakla birlikte 1,2 ton kaynak arkı ve 1 ton tel kullanıldı. Reaktör kabı, ısıl işlem ve kapsamlı kalite kontrollerinden geçecek. Bu işlem, reaktörün en az 60 yıl güvenle çalışabilmesini sağlayacak.





YERLI KATKIYLA NÜKLEER GELECEK

Akkuyu'da Türkiye’nin nükleer enerjiye geçişi için tarihi bir dönemece girildi. Yıl sonunda ilk elektrik üretiminin hedeflenmesi, projede gelinen noktanın somut bir göstergesi oldu. Öte yandan nükleer santral projelerinde yerli ve milli katkıyı artırmak için “Nükleer Enerji Tedarikçi Bilgi Sistemi” (NETBİS) kuruldu. Bu sistem, Türk firmalarının yeteneklerine ilişkin bilgileri toplayıp, kapasite analizine imkan tanıyacak.



