Akkuyu’da son hazırlıklar

Akkuyu NGS sahasına girildiğinde ilk dikkat çeken şey ölçek oluyor. Vinçler, kalın boru hatları ve dev beton yapılar arasında hummalı bir çalışma sürüyor. Türkiye’nin ilk nükleer santralinde dört üniteden oluşacak projenin ilk reaktöründe artık devreye alma öncesi son hazırlıklar yapılıyor.

ÜRETİM ZİNCİRİNİN KRİTİK NOKTASI

Birinci güç ünitesinde santralin kalbini oluşturan kritik ekipmanların kurulumu tamamlanıyor. Reaktörün ana gövdesi, buhar üretim sistemi ve soğutma devresinin temel parçaları yerlerinde. Reaktör binasının kubbesi kapatılmış durumda. Makine binasında ise elektrik üretiminin gerçekleşeceği türbin hattı dikkat çekiyor. Santralde üretilen ısıyı elektriğe dönüştürecek turbo jeneratörün montajı tamamlandı. Dev ekipmanların yer aldığı bu bölüm, santralin enerji üretim zincirinin en kritik noktalarından birini oluşturuyor.

ELEKTRİĞİN VERİLECEĞİ ŞEBEKE TAMAM

Sahada şimdi devreye alma öncesindeki teknik hazırlıklar yürütülüyor. Önümüzdeki süreçte reaktöre gerçek nükleer yakıt yerine kullanılan imitasyon yakıt çubuklarının yerleştirilmesi planlanıyor. Bunun ardından “soğuk test” ve “sıcak test” olarak bilinen aşamalara geçilecek. Santralde üretilecek elektriğin ulusal şebekeye aktarılması için gerekli altyapı da hazır. Santralin diğer güç ünitelerinde de çalışmalar eş zamanlı ilerliyor. İkinci ünitede reaktörü çevreleyen iç güvenlik kabuğunun beş katmanı kurulurken makine binasının temeli tamamlandı ve türbin ekipmanlarının montajı başladı.

YERELLEŞTİRME HACMİ 12 MİLYAR DOLARI AŞTI

Üçüncü ünitede reaktör ve türbin binalarının temeli tamamlandı, reaktör basınç kabı ile buhar jeneratörleri yerlerine konuldu. Dördüncü ünitede ise reaktör ve türbin binalarının temelleri atıldı, kor tutucu sistemi kuruldu ve iç koruma kabuğunun iki katmanı tamamlandı. Akkuyu projesinde yerelleştirme hacmi 12 milyar doları aştı.

Prof. Dr. Şule Ergün

Yeni nesil reaktör güvenli

Nükleer enerji söz konusu olduğunda kamuoyundaki en büyük tartışma başlıklarından biri radyasyon güvenliği. Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şule Ergün, nükleer santrallerin normal işletme koşullarında radyasyonun sistem içinde tutulduğunu vurguluyor. Ergün’e göre yeni nesil reaktör teknolojileri geçmişte yaşanan büyük kazalardan çıkarılan dersler doğrultusunda geliştirildi.







