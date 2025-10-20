Albayrak Grubu’na üst üste altıncı kez “İnsana Saygı Ödülü”

İnsan kaynakları alanının en itibarlı ödülleri arasında gösterilen Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri, 2025 yılında 24. kez sahiplerini buldu. Albayrak Grubu, bu yıl da gösterdiği güçlü performansla ödüle layık görülerek, altı yıl üst üste bu prestijli unvanı almaya hak kazandı.





Şişli Lütfi Kırdar Konferans Salonu’nda düzenlenen törende ödül, Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü adına İşe Alım Direktörlüğü ekibi tarafından teslim alındı.





84.000’i aşkın firmanın değerlendirildiği platformda yalnızca 300 şirket, aday memnuniyetine dayalı objektif kriterleri karşılayarak ödüle ulaşabildi. 2024 ve 2025’i kapsayan değerlendirme döneminde, Albayrak Grubu hem başvuru sayısında hem de hızlı ve etkin geri dönüş oranlarında gösterdiği başarıyla dikkat çekti.





Albayrak Grubu, çalışan deneyimini odağına alan İK politikalarıyla, Türkiye’de istihdama değer katmaya ve sektörde örnek oluşturmaya devam ediyor.









Adaylarla Güçlü İletişim, Etkin Süreç Yönetimi





Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü bünyesindeki İşe Alım Direktörlüğü tarafından yürütülen süreçler, adaylara yönelik hızlı, saygılı ve şeffaf iletişim yaklaşımıyla şekilleniyor.





Konuya ilişkin açıklama yapan İnsan Kaynakları Direktörü (İşe Alım) Bilal Aydoğdu, “Altı yıl arka arkaya bu ödüle değer görülmek, ekibimizin insan odaklı yaklaşımının ve titiz çalışmalarının bir sonucu. Adaylarımızla kurduğumuz güçlü bağ, sadece işe alım sürecinin değil, kurum kültürümüzün de temel bir parçası. Gelişen dijital araçları etkin şekilde kullanarak süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz” dedi.









"Sorumluluğumuzun Farkındayız"





Albayrak Grubu, Kariyer.net üzerinden yapılan başvurulara yönelik yüksek değerlendirme oranı ve kısa süreli geri bildirim performansıyla öne çıkarken, istihdama sağladığı katkılarla da ödül komitesinin takdirini kazandı.





Aydoğdu açıklamasında ayrıca, “Bize gösterilen bu ilgi ve güvenin karşılığını, her adaya verdiğimiz değerle göstermeye çalışıyoruz. İş başvurusunda bulunan her kişiye yalnızca bir CV olarak değil, bir potansiyel olarak yaklaşıyoruz. Bu ödül, hem motivasyonumuzu artırıyor hem de sorumluluğumuzu pekiştiriyor. Önümüzdeki dönemde de aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.











