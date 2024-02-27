Almanya'da tasarruf eğilimi son 16 yılın zirvesinde

2021 yılında on yıl içinde elektrikli araçlara 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyuran Çinli teknoloji devi Xiaomi bu kapsamda ilk aracını da görücüye çıkardı. Yeni Şafak Barselona’da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde sergilenen Xiaomi'nin elektrikli otomobli SU7'yi görüntüledi. Xiaomi SU7 nedir? sorusuna şık tasarımı ile cevap veren araç, menzili ve hızıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 0-100km/saate 2.78 saniyede ulaşan otomobilin 150 kWh versiyonu 1200 kilometre, 132 kWh versiyonu ise 1000 kilometre menzile sahip. Tesla'ya rakip olacak tasarım hatlarına sahip SU7'de Çinli marka V6, V6S ve V8 adıyla 3 farklı ünite ile gelecek olan modelin V8 versiyonunu ise 2025 yılında üretime alacak. Xiaomi SU7 nedir?