Ekonomi Almanyadan AB bütçesine 25 milyar avroluk rekor katkı
DÜNYA EKONOMİSİ

Almanya'dan AB bütçesine 25 milyar avroluk rekor katkı

Almanya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) bütçesine geçen yıl net katkısının rekor düzeye ulaştığı bildirildi. 2020'de Almanya'nın net katkısı, yaklaşık 19,4 milyar avro olmuştu.

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Haber Merkezi AA
Almanyadan AB bütçesine 25 milyar avroluk rekor katkı
Foto/arşiv

Almanya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) bütçesine geçen yıl net katkısının rekor düzeye ulaştığı bildirildi.

Alman haber ajansı DPA’nın haberinde, Almanya'nın AB’nin 2021 yılı bütçesine 25,1 milyar avro ile en çok katkıda bulunan ülke olduğu belirtildi.

2020'de Almanya'nın net katkısı, yaklaşık 19,4 milyar avro olmuştu.

Söz konusu rakam ile Almanya’nın AB’nin bütçesine katkısı rekor düzeye ulaşırken, Almanya’yı 12,4 milyar avro ile Fransa izledi.

Avrupa’nın üçüncü büyük ekonomisi İtalya’nın katkısı ise 3,2 milyar avroda kaldı.

Öte yandan, AB’nin bütçe ödeneğinde en büyük net alıcı ise yaklaşık 11,8 milyar avro ile Polonya olurken, bu ülkeyi 4,5 milyar avro ile Yunanistan ve 4,1 milyar avro ile Macaristan izledi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının neden olduğu kaybı telafi etmek için Almanya, söz konusu bütçeye katkısını artırma kararı almıştı.

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