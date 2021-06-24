Çeyrek altın 808 liraya yükseldi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 artışla 498,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 808 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 305 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 498,40 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- ÇARŞAMBA PERŞEMBE
- Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 496,80 497,00 498,20 498,40
- Cumhuriyet Ata Lira 3.275,00 3.296,00 3.284,00 3.305,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 453,30 457,30 455,00 459,00
- Lira(Tam) Ziynet 3.200,00 3.220,00 3.208,00 3.228,00
- Yarım Ziynet 1.600,00 1.610,00 1.605,00 1.615,00
- Çeyrek Ziynet 800,00 805,00 803,00 808,00