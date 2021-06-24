Ekonomi Çeyrek altın 808 liraya yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın 808 liraya yükseldi

Altın bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 artışla 498,40 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 808 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 305 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Altın bugün ne kadar? Kapalıçarşıda altın fiyatları 24 Haziran
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 artışla 498,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 808 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 305 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 498,40 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • ÇARŞAMBA PERŞEMBE
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 496,80 497,00 498,20 498,40
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.275,00 3.296,00 3.284,00 3.305,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 453,30 457,30 455,00 459,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.200,00 3.220,00 3.208,00 3.228,00
  • Yarım Ziynet 1.600,00 1.610,00 1.605,00 1.615,00
  • Çeyrek Ziynet 800,00 805,00 803,00 808,00

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