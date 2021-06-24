Ekonomi Vatandaşlar imitasyona yöneldi Altın fiyatları uçunca talep arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vatandaşlar imitasyona yöneldi: Altın fiyatları uçunca talep arttı

Altın fiyatlarının yükselmesiyle beraber imitasyon bileziklere gün geçtikçe talep artıyor. Bu durumdan oldukça memnun olan takıcılar, kuyumcuda satılan 12 bin TL’lik bir bileziğin imitasyon fiyatının 100 ile 150 TL arasında değiştiğini söylüyor. Talebin ise gün geçtikçe artacağı öngörülüyor.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşlar imitasyona yöneldi: Altın fiyatları uçunca talep arttı
Bir imitasyon bileziğin fiyatı 100 ile 150 TL arasında değişiyor.

Düğün sezonunun açılmasıyla evlenecek vatandaşlar altın takılara rağbet göstermeye başladı. Fakat altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı vatandaşlar imitasyon bileziklere yöneldi. İmitasyon bilezik satan takıcılarda ise gün geçtikçe hareketlilik artmaya başladı.

Bir imitasyon bileziğin 100 ile 150 TL arasında değiştiğini söyleyen takıcılar, ürünlerin ise en düşük 20 TL'den en yüksek ise bin 500 TL’den alıcı bulduğunu belirtti.

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"İmitasyon altına yoğun bir talep oluştu"

Ürünlerinin birebir altın kaplama olduğunu ifade eden firma sahibi Erdal Çakgöz, şunları söyledi:
  • "Ürünlerimiz birebir altın ustaları tarafından imalatı yapılıyor ve halkımıza bu şekilde sunum yapıyoruz. Altın fiyatlarından dolayı insanların alım gücünün düştüğü bu dönemde imitasyon altına yoğun bir talep oluştu. Sadece yurtiçi değil yurtdışında da imitasyon altınlar büyük talep görüyor. Kuyumcularda olan setler, bilezikler, yüzükler gibi ürünlerin hepsi elimizde mevcut. Normalde kuyumcuda satılan bir bilezik 12 bin TL iken imitasyonu ise 100 ile 150 TL arasında değişiyor. Trabzon setimiz ise birebir kuyumcu ustalarımız tarafından yapılıyor. Bunun gerçek fiyatı 20 ile 25 bin TL civarı tutar iken imitasyon fiyatı bin 200 TL’den satılıyor."

Bir imitasyon bileziğin 100 ile 150 TL arasında değiştiğini söyleyen takıcılar, ürünlerin ise en düşük 20 TL'den en yüksek ise bin 500 TL’den alıcı bulduğunu belirtti.
Bir imitasyon bileziğin 100 ile 150 TL arasında değiştiğini söyleyen takıcılar, ürünlerin ise en düşük 20 TL'den en yüksek ise bin 500 TL’den alıcı bulduğunu belirtti.

"İmitasyon ürünlere gün geçtikçe talep artıyor"

Vatandaşların düğün sezonunun açılmasıyla imitasyon bileziklere talep gösterdiğini belirten Çakgöz, "Düğünde takılabilecek tüm çeşitler elimizde mevcut. Elimizdeki ürünler 20 lira ile bin 500 lira arası değişiyor. Düğün yapacak kişiler altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı 2 tane gerçek takı takarken yanına 5 veya 6 tanede imitasyon ürün takıyor. İmitasyon ürünlere gün geçtikçe talep artıyor. Bu talebin daha da artacağını düşünüyorum" sözlerini tamamladı.

Vatandaş altın kaplama metal ziynet eşyalarına yöneldi: '10 bin liralık bileziğin aynısını 100 liraya alabiliyorlar'
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Yüksek fiyatlarıyla bilinen altın, insanlar için ulaşması zor bir noktaya geldi. Fakat ziynet eşyası kullanmak isteyen insanlar farklı arayışlar içerisinde. Son zamanlarda insanlar, altın takıya alternatif olarak gördükleri altın kaplama ürünler için yoğun talep oluşturuyor.
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Eskişehir'de altın kaplama metal ürünlerin satışını yapan Adem Dikici, yoğun talepleri anlattı.
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Altın ürünlere göre çok daha ucuza elde edilebilen altın kaplama metal takılardaki talebe neden olan sebepleri anlatan Dikici, şu ifadeleri kullandı:
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Altın kaplama metal ürünler satıyoruz. Altın kaplama yaptığımız için görüntüsü birebir aynı. Zaten modelleri kuyumcular yapıyor. Altın fiyatları çok yüksek olduğu için kuyumcular da artık imitasyon ürünler yapmaya başladı.
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Bileklik, kolye, tuğra, bilezik gibi modellerin tamamı yapılıyor. İnsanlar da maliyet açısından tercih ediyor. Dışarıdaki 10 bin liralık bileziğin aynısını 100 liraya alabiliyorlar. Tuğra, bileklik, kolye gibi ürünlerde işçilik işin içine giriyor. İşçiliği fazla olduğu için fiyatları 120 lira civarlarında oluyor. Kuyumcudan altınını satın almak isteseler 6-7 bin lira oluyor. İnsanların talepleri çok fazla oluyor. Kolları ve boynu boş gezmek istemeyen fakat maddi durumu altın almaya yetmeyen vatandaşlar bu ürünleri tercih ediyor.
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Vatandaş altın kaplama metal ziynet eşyalarına yöneldi: '10 bin liralık bileziğin aynısını 100 liraya alabiliyorlar'
Son zamanlarda yükselen altın fiyatlarıyla birlikte vatandaşlar altın kaplama metal ziynet eşyalarına yoğun ilgi gösteriyor.


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