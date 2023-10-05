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Ekonomi

Amazon’dan 100 milyon $’lık lojistik üs

Alt yapı yatırımları sayesinde global firmaların lojistik ve Ar-Ge merkezlerini taşımaya başladığı Türkiye, lojistik koridor olma yolunda hızla ilerliyor.

Orhan Orhun Ünal
04:00 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Amazon Avrupa ve Kuzey Amerika Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego, Türkiye’ye şimdiye kadar 5,2 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını, binden fazla istihdam sağladıklarını ifade etti.

Amazon Avrupa ve Kuzey Amerika Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego, Türkiye’ye şimdiye kadar 5,2 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını, binden fazla istihdam sağladıklarını ifade etti.

2018'de ülkemizde faaliyete başlayan e-ticaret devi Amazon'un 100 milyon dolardan fazla yatırımla hayata geçirdiği ilk lojistik merkezinin resmi açılışı dün İstanbul Tuzla’da yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreni için gönderdiği mesajda, Amazon lojistik merkezinin ülke ekonomisine sağladığı katkıları vurgulayarak, “Ülkemizdeki ticari faaliyetlerine 5 yıl önce başlayan Amazon Türkiye’nin bugün 45 bin müteşebbisle birlikte 500 milyon avroluk bir ihracat başarısını yakalaması, her türlü takdiri hak etmektedir” diye konuştu.


KOBİ’LERİN BÜYÜMESİNE DESTEK VERECEK

Açılış törenine katılan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da, Amazon’un özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmelerin işlerini büyütmeleri için önemli katkılar sağladığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ise, “Bu tesisin, elektronik ihracatımıza yapacağı katkı ve Türkiye’deki tedarikçilerin küresel pazarlara erişimi için sunacağı imkan açısından ayrı bir önemi olduğunu düşünüyoruz” dedi.


#Ekonomi
#Türkiye
#Amazon
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