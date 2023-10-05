Amazon’dan 100 milyon $’lık lojistik üs

2018'de ülkemizde faaliyete başlayan e-ticaret devi Amazon'un 100 milyon dolardan fazla yatırımla hayata geçirdiği ilk lojistik merkezinin resmi açılışı dün İstanbul Tuzla’da yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreni için gönderdiği mesajda, Amazon lojistik merkezinin ülke ekonomisine sağladığı katkıları vurgulayarak, “Ülkemizdeki ticari faaliyetlerine 5 yıl önce başlayan Amazon Türkiye’nin bugün 45 bin müteşebbisle birlikte 500 milyon avroluk bir ihracat başarısını yakalaması, her türlü takdiri hak etmektedir” diye konuştu.

Açılış törenine katılan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da, Amazon’un özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmelerin işlerini büyütmeleri için önemli katkılar sağladığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ise, “Bu tesisin, elektronik ihracatımıza yapacağı katkı ve Türkiye’deki tedarikçilerin küresel pazarlara erişimi için sunacağı imkan açısından ayrı bir önemi olduğunu düşünüyoruz” dedi.