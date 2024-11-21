Amerika'dan Oruç Reis’e sismik talep

Aralarında Somali, Sudan, Libya, Angola, Nijer, Nijerya, Fas, Cibuti, Mısır, Cezayir ve Senegal gibi ülkelerin bulunduğu 20’ye yakın ülkeyle madencilik ve enerji alanında anlaşmalar imzalayan Türkiye, uygun siyasi ve ekonomik koşulların oluştuğu ülkelerle somut iş birliği süreçlerini hayata geçiriyor. Türkiye'nin Afrika açılımında sembol ülke ise Somali. Yaklaşık bir ay önce Somali’ye ulaşan ve Mogadişu Limanı’nın yaklaşık 200 deniz mili kuzeydoğusunda çalışmalara başlayan Oruç Reis ABD’li şirketlerin radarında.





SERVİS HİZMETİ TALEBİ VAR

Somali’deki petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerine uluslararası şirketlerin de katılabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda Somali’de lisansları bulunan ABD’li şirketler, Türkiye’den servis hizmeti almak istiyor. Bu şirketlerin ekibinin, ekipmanının olduğu ancak Türkiye gibi entegre bir yapılarının olmadığı vurgulanıyor. Öte yandan bu şirketler sismik şirketlerinin kapısını çaldığında ve sismik şirketleri sahanın Somali’de olduğunu öğrendiğinde risk almak istemiyorlar. Türkiye bu anlamda öncü rol üstleniyor.





ORUÇ REİS’İN SOMALİ GÖREVİNDEN MUTLULAR

Söz konusu şirketlerin Türkiye’yi ziyaret ettiği ve Oruç Reis’in Somali’de aktif rol almasından mutluluk duyduklarını söyledikleri belirtildi. Oruç Reis’in 6 aylık sismik faaliyetleri tamamlandıktan sonra bir anlaşma yapılması halinde ABD’li şirketler için de sismik faaliyet yürütebileceği söyleniyor. Somali, son olarak Ekim 2022’de Amerikan şirketi Coastline Exploration'a yedi blokta petrol arama ruhsatı vermişti.

Türkiye ve Somali, Somali Petrol Şirketi’nin kurumsal yapısının iyileştirilmesi konusunda da iş birliği yapmayı planlıyor. Türkiye’nin, Somali’ye İstanbul Finans Merkezi’nde bir ofis açmalarını teklif ettiği öğrenildi. Daha önce Londra’da yürüttükleri iş birliği görüşmelerinin artık İstanbul’da yürütülmesi yönünde öneride bulunuldu. Öte yandan TPAO’nun da Mogadişu’da bir temsilcilik açması gündemde.











