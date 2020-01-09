Ekonomi Ankara-Sivas arasını 2 saate düşürecek projenin bitiş tarihi belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ankara-Sivas arasını 2 saate düşürecek projenin bitiş tarihi belli oldu

Ankara-Sivas arasını 2 saate düşürecek projenin bitiş tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ''393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında Balışeyh - Yerköy - Akdağmadeni kesiminde mart ayı içerisinde test sürüşlerine başlamayı ve projeyi 2020 yılı 2. çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Hızlı tren hattı.
Hızlı tren hattı.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi kapsamında Yerköy-Sivas yönünde ray serim çalışmaları devam ediyor. Ray serim çalışmalarında işin yüzde 87'si tamamlanırken, kalan kısımlar da 2020 Mart ayında tamamlanacak ve ardından test sürüşlerine başlanılacak.

  • Küçük Asya ile İpek Yolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren demir yolu koridorunun önemli akslarından YHT projesi kapsamında Yerköy-Yozgat-Sorgun hattına çift yön 80 kilometre ray serimi yapıldı.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, ray serimi yapılan kısımda incelemede bulunarak Yapı Merkezi İnşaat Proje Müdürü Mehmet Başer'den bilgi aldı. Yozgat Divanlı Mahallesi'nde bulunan ve inşaatı devam eden Yozgat İstasyonu'nda regülatör ve DGS stabilazitor ile gazetecilerle yaklaşık 40 kilometre yolculuk yapan Yozgat Valisi Kadir Çakır, 2020 yılının Mart ayında çalışmaların tamamlanacağını ve test sürüşlerine başlanılacağını söyledi.

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Ankara-Sivas YHT Projesi'nin çok büyük bir yatırım olduğunu da belirten Çakır, “Bu yatırımı Yozgatlı uzun süredir bekliyordu. Tünelin ucu artık göründü. Yavaştan başladık inşallah hızlısına da bineceğiz. 13,2 milyar liralık bir yatırım, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şu an ray döşemeleri sürüyor. Yerköy-Yozgat-Sorgun'a ray döşendi. Akdağmadeni ilçesine de döşeniyor. İşin yüzde 87'si bitmiş durumda, kalan kısım da inşallah 2020 Mart ayında tamamlanacak. Ardından test sürüşleri başlayacak. Yozgat, gerek jeotermal açıdan gerek tarihi açıdan birçok güzelliklere sahip bir ilimiz. İlimizin tanıtımında, ekonomik yatırımların oluşmasında çok büyük katkı sağlayacak. Bu anlatmakla bitecek bir durum değil. Çok büyük bir iş. İnşallah bitsin, güzelliklerini hep beraber yaşayalım" dedi.

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Ray serme programı kapsamında Vali Çakır'a, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyut, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Soner Özyer de eşlik etti.

Proje tamamlandığında Sivas-Ankara arasını iki saate, Ankara-Yozgat arasını ise yaklaşık bir saate düşürecek. Ankara-Sivas YHT Projesi, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla bütünleşerek Bakü-Tiflis-Kars demir yoluna entegre edilecek.

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