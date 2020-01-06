Ekonomi Türkiyenin en uzun tren tünelinde, ışığın görülmesine 600 metre kaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin en uzun tren tünelinde, ışığın görülmesine 600 metre kaldı

Türkiye'nin en uzun tren tünelinde, ışığın görülmesine 600 metre kaldı

Türkiye'nin en uzun demir yolu tünel inşaatı olan ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden 9 bin 950 metre uzunluğundaki çift tüplü yüksek hızlı tren tünelinde ışığın görülmesine 600 metre kaldı. Tünelin hizmete girmesi ile Adana- Gaziantep arası seyahat süresi 1,5 saate düşecek.

Haber Merkezi DHA
Nurdağı'nda 2014 yılında çalışmalara başlanan çift tüplü tünelin 2021 yılında tamamlanması hedefleniyor.
Nurdağı'nda 2014 yılında çalışmalara başlanan çift tüplü tünelin 2021 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Türkiye’nin demiryolu hattındaki en uzun tüneli olacak olan 9 bin 950 metre uzunluğundaki tünelde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Nurdağı'nda 2014 yılında çalışmalara başlanan çift tüplü tünelin 2021 yılında tamamlanması hedeflenirken, tünel kazısının tamamlanmasına 600 metre kaldığı öğrenildi.

  • Projenin hayata geçirilmesi ile yolcu trenlerinin yaklaşık 5,5 saat olan Adana- Gaziantep arasındaki seyahat süresini hızlı trenle 1,5 saate, tünel ile de Nurdağı- Bahçe arasındaki 80 dakikalık sürenin 15-20 dakika düşmesi amaçlanıyor.

Türkiye'nin en uzun tren tünelinde, ışığın görülmesine 600 metre kaldı
FOTOĞRAF 15
Title
Türkiye’nin demiryolu hattındaki en uzun tüneli olacak olan 9 bin 950 metre uzunluğundaki tünelde çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Title
Nurdağı'nda 2014 yılında çalışmalara başlanan çift tüplü tünelin 2021 yılında tamamlanması hedeflenirken, tünel kazısının tamamlanmasına 600 metre kaldığı öğrenildi.
Title
Projenin hayata geçirilmesi ile yolcu trenlerinin yaklaşık 5,5 saat olan Adana- Gaziantep arasındaki seyahat süresini hızlı trenle 1,5 saate, tünel ile de Nurdağı- Bahçe arasındaki 80 dakikalık sürenin 15-20 dakika düşmesi amaçlanıyor.
Title
600 METRE KALDI <br> <br> ünel inşaatının Şantiye Şefi Kadir Seyfi Turan, Hızlı tren yol inşaatına 2014 yılında çalışmaya başladık 2021 senesinde bitirmeyi düşünüyoruz. Toplam güzergâhımız 17 kilometre, bunun 9 bin 950 metresi tünelden oluşmaktadır. Özel makinelerimizle tünellerimizi açıyoruz. Buradan Bahçe'ye kadar olan mesafeyi 17 kilometreye düşürmeyi amaçlıyoruz...
Title
80 dakika olan ulaşım süresini 15-20 dakikaya düşürülmesiyle hem zaman hem de taşımacılık trafik açısında karayollarının yükünün alınması planlanıyor. Kazı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tünelimizin 9 bin 300 metresi bitti. 600 metresi kaldı dedi.
Title
GAZİANTEP- İSTANBUL ARASI KISALMIŞ OLACAK <br> <br> Tünel ile birlikte yüksek hızlı trenin cumhuriyetin 100’üncü yılında hizmete girmesini arzuladıklarını dile getiren Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise Bu tünel Türkiye'nin demiryolu açısında en uzun tüneli olma özelliği taşımaktadır. 2014 yılında başlayan Bahçe-Nurdağı arasındaki 17 kilometrelik demir yolu çalışmaları ile Nurdağı Gaziantep arasındaki hızlı tren yol yapım çalışmaları eş zamanlı devam etmektedir...
Title
Bizim ümidimiz o ki cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılında bu hattın hizmete girmesidir. Bu hizmetle Nurdağı karayollarında olduğu gibi hızlı tren ulaşımında bu bölgenin merkezi olacak. İlçemizin gelişimine çok ciddi katkı sunacaktır...
Title
Gaziantep, Nurdağı ve İstanbul arası kısalmış olacaktır. Bu projenin hayata geçirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanımız ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim dedi.
Title
Türkiye'nin en uzun tren tünelinde, ışığın görülmesine 600 metre kaldı
Title
Türkiye'nin en uzun tren tünelinde, ışığın görülmesine 600 metre kaldı
Title
Türkiye'nin en uzun tren tünelinde, ışığın görülmesine 600 metre kaldı
Title
Türkiye'nin en uzun tren tünelinde, ışığın görülmesine 600 metre kaldı
Title
Türkiye'nin en uzun tren tünelinde, ışığın görülmesine 600 metre kaldı
Title
Türkiye'nin en uzun tren tünelinde, ışığın görülmesine 600 metre kaldı
Title
Türkiye'nin en uzun tren tünelinde, ışığın görülmesine 600 metre kaldı
Türkiye'nin en uzun tren tünelinde, ışığın görülmesine 600 metre kaldı
Türkiye'nin en uzun demir yolu tünel inşaatı olan ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden 9 bin 950 metre uzunluğundaki çift tüplü yüksek hızlı tren tünelinde ışığın görülmesine 600 metre kaldı. Tünelin hizmete girmesi ile Adana- Gaziantep arası seyahat süresi 1,5 saate düşecek


600 metre kaldı

Tünel inşaatının Şantiye Şefi Kadir Seyfi Turan, "Hızlı tren yol inşaatına 2014 yılında çalışmaya başladık 2021 senesinde bitirmeyi düşünüyoruz. Toplam güzergâhımız 17 kilometre, bunun 9 bin 950 metresi tünelden oluşmaktadır. Özel makinelerimizle tünellerimizi açıyoruz. Buradan Bahçe'ye kadar olan mesafeyi 17 kilometreye düşürmeyi amaçlıyoruz. 80 dakika olan ulaşım süresini 15-20 dakikaya düşürülmesiyle hem zaman hem de taşımacılık trafik açısında karayollarının yükünün alınması planlanıyor. Kazı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tünelimizin 9 bin 300 metresi bitti. 600 metresi kaldı" dedi.

Bakan Pakdemirli: GAP'ın yüzde 53'ünün sulama şebekesi tamamlandı
EKONOMİ
Bakan Pakdemirli: GAP'ın yüzde 53'ünün sulama şebekesi tamamlandı

Gaziantep-İstanbul arası kısalmış olacak

Tünel ile birlikte yüksek hızlı trenin cumhuriyetin 100’üncü yılında hizmete girmesini arzuladıklarını dile getiren Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise "Bu tünel Türkiye'nin demiryolu açısında en uzun tüneli olma özelliği taşımaktadır. 2014 yılında başlayan Bahçe-Nurdağı arasındaki 17 kilometrelik demir yolu çalışmaları ile Nurdağı Gaziantep arasındaki hızlı tren yol yapım çalışmaları eş zamanlı devam etmektedir. Bizim ümidimiz o ki cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılında bu hattın hizmete girmesidir. Bu hizmetle Nurdağı karayollarında olduğu gibi hızlı tren ulaşımında bu bölgenin merkezi olacak. İlçemizin gelişimine çok ciddi katkı sunacaktır. Gaziantep, Nurdağı ve İstanbul arası kısalmış olacaktır. Bu projenin hayata geçirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanımız ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Türk askeri Libyaya ayak bastı mı

Türk askeri
Libya'ya ayak bastı mı

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar.
TEM kapandı

TEM kapandı

​Araçları kaldırma çalışması sürüyor.
Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı

Sözleşmeli öğretmenlik
başvuruları başladı

​20 bin öğretmen alımı için başvurular 10 Ocak'a kadar sürecek.
Devleti kötülemek için yapıyorlar

Devleti kötülemek için yapıyorlar

İntihar eden ​Sibel Ünli'nin ailesinden açıklama geldi.
5,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek

5,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek

Türkiye'nin en uzun tren tünelinde ışığa 600 metre kaldı.
MİT'in yeni binası 'KALE' açıldı

MİT'in yeni binası 'KALE' açıldı

"İstihbarat teşkilatımız Libya'da gerekeni yapıyor".

Formayı giydi

Formayı giydi

Galatasaray Saracchi'nin transferini KAP'a bildirdi.

Rus gemisi<br>Boğaz'da sürüklendi

Rus gemisi
Boğaz'da sürüklendi

Karaya oturmasını kurtarma gemilerinin müdahalesi engelledi.
Çinliler 'Kanal İstanbul'a hayran kaldı

Çinliler 'Kanal İstanbul'a hayran kaldı

Dev proje Çin medyasının ve yatırımcısının gündemi oldu.
Tahliye oldu

Tahliye oldu

​Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç sürmüştü.
Gözler <br>Körfez'de olacak

Gözler
Körfez'de olacak

​İran'ın olası saldırısı bölgeyi alt üst edebilir.
Tarihe geçen anlar

Tarihe geçen anlar

Süleymani'nin cenazesinde Hamaney hüngür hüngür ağladı.
Halisdemir'i şehit <br>edenlerin cezaları onandı

Halisdemir'i şehit
edenlerin cezaları onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararını açıkladı.
ABD'nin nifakçı varlığı sona erdi

ABD'nin nifakçı varlığı sona erdi

​Zarif Trump'a Twitter'dan seslendi.
Libya ve Suriye'yi görüştüler

Libya ve Suriye'yi görüştüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel telefon görüşmesi yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.