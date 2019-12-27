Ekonomi Bakan Pakdemirli GAPın yüzde 53ünün sulama şebekesi tamamlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli: GAP'ın yüzde 53'ünün sulama şebekesi tamamlandı

Bakan Pakdemirli: GAP'ın yüzde 53'ünün sulama şebekesi tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güneydoğu Anadolu Projesi'ndeki (GAP) sulanabilir arazilerin yüzde 53'ünün sulama şebekesinin tamamlandığını bildirdi. Pakdemirli "GAP ile sulamadan 2,2 milyar dolar, enerjiden 4 milyar dolar, içme suyundan 505 milyon dolar olmak üzere milli ekonomiye yaklaşık yıllık toplam 6,7 milyar dolar katkı sağlanacak" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklama yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, GAP'ın ülkenin vizyon projelerinden olduğunu ve dünyada sayılı projeler arasına girdiğini belirtti. GAP'ın ülkedeki ekonomik olarak sulanabilir arazilerin yüzde 12'sini oluşturduğunu aktaran Pakdemirli, toplam 1 milyon 58 bin hektarlık bu sulanabilir arazinin 564 bin 215 hektarının, yani yüzde 53'ünün sulama şebekesinin tamamlandığına dikkati çekti.

Bakan Pakdemirli, bölgenin ülke için önemli bir gıda üssü olacağına ve sulama projeleriyle üretimin önemli derecede artacağına işaret etti.

GAP'ta ana damar niteliğindeki sulama ana kanal ve tünellerin büyük bölümün tamamlandığını vurgulayan Pakdemirli, daha kısa sürede tamamlanacak kılcal damar niteliğindeki şebeke inşaatlarının da hızla devam ettiğini aktardı.

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"1 milyon 270 bin kişilik istihdam sağlanacak"

Ana kanalların, GAP'ta sulamanın en önemli bölümünü oluşturduğunu aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

  • "Bu ana kanallar inşa edilen barajlardan aldığı suyu arazilere iletiyor. Bu ana kanalların en önemlisi olan 221 kilometre uzunluğundaki Mardin-Ceylanpınar kanalıyla Şanlıurfa'dan Mardin'e adeta suni bir nehir akıyor. Ayrıca 218 kilometre uzunluğundaki Kralkızı cazibe ana kanalı da inşa edilen dev ana kanal projeleri arasında yer alıyor. Bu projenin yaklaşık 217 kilometresi tamamlanmış durumda."

Pakdemirli, GAP'ın sadece sulama projelerinden ibaret olmadığına işaret ederek, "GAP ile sulamadan 2,2 milyar dolar, enerjiden 4 milyar dolar, içme suyundan 505 milyon dolar olmak üzere milli ekonomiye yaklaşık yıllık toplam 6,7 milyar dolar katkı sağlanacak. Ayrıca 1 milyon 270 bin kişiye istihdam imkanı yaratılacak." değerlendirmesinde bulundu.

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