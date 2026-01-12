Antalya COP31'e hazırlanıyor

Bakan Kurum, Antalya’nın COP31 organizasyonuna ev sahipliği yapmasına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bu sene bütün dünyanın gözü bir kez daha Antalya’da olacak. Dünyanın en önemli iklim zirvesi olan COP31’e ev sahipliği yapacağız. Türkiye’nin COP31 başkanlığı çok önemli. Bu zirvede tüm ülkeler iklim değişikliğiyle ilgili karar alırken, dönüp Türkiye’nin sözüne bakacak. Verilen her kararın altında Türkiye’mizin imzası olacak. Bütün dünyaya bir kez daha ülkemizin organizasyon gücünü, vizyonunu ve Antalya’mızın misafirperverliğini göstereceğiz. En önemlisi de zirveye 196 ülkeden 80 binden fazla ziyaretçi gelecek. Bu yoğunluk, şehir esnafına, üretimine ve tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak.”