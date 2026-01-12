Antalya COP31'e hazırlanıyor

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi (COP31), bu yıl 9–20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek. 196 ülkeden 80 binden fazla katılımcının beklendiği organizasyonu eksiksiz gerçekleştirmek için hazırlıklar şimdiden başladı. İlk toplantı Bakan Murat Kurum başkanlığında yapıldı. Kurum, "Bu dev organizasyon küresel iklim politikalarına ve Antalya ekonomisine önemli katkı sunacak" dedi.
Antalya, bu yıl çok önemli bir küresel zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9–20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek. Zirve kapsamında 196 ülkeden 180 binden fazla ziyaretçinin kente gelmesi beklenirken, hazırlıklar şimdiden başladı. “COP31 Başkanı” unvanıyla, altı bakanlığın temsilcilerinin katıldığı ilk hazırlık toplantısı geçtiğimiz gün yapıldı.
EXPO KONGRE MERKEZİNDE GERİ SAYIM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Türkiye’nin COP31 başkanlığı çok önemli. Bu zirvede tüm ülkeler iklim değişikliğiyle ilgili karar alırken, dönüp Türkiye’nin sözüne bakacak” ifadelerini kullandı. Kurum, saha ziyaretlerinin ardından “COP31 Başkanı” unvanıyla Antalya EXPO Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıaa katılarak yetkililerden bilgi aldı.
196 ÜLKEDEN ON BİNLERCE ZİYARETÇİ
Bakan Kurum, Antalya’nın COP31 organizasyonuna ev sahipliği yapmasına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bu sene bütün dünyanın gözü bir kez daha Antalya’da olacak. Dünyanın en önemli iklim zirvesi olan COP31’e ev sahipliği yapacağız. Türkiye’nin COP31 başkanlığı çok önemli. Bu zirvede tüm ülkeler iklim değişikliğiyle ilgili karar alırken, dönüp Türkiye’nin sözüne bakacak. Verilen her kararın altında Türkiye’mizin imzası olacak. Bütün dünyaya bir kez daha ülkemizin organizasyon gücünü, vizyonunu ve Antalya’mızın misafirperverliğini göstereceğiz. En önemlisi de zirveye 196 ülkeden 80 binden fazla ziyaretçi gelecek. Bu yoğunluk, şehir esnafına, üretimine ve tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak.”
ŞEHRİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Bakan Kurum, Türkiye’nin “COP31 Başkanı” olarak görevlendirildi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansları, 197 ülkenin katılımıyla her yıl düzenleniyor. Sera gazı azaltım hedefleri, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp ve zarar mekanizmaları ile karbon piyasalarına ilişkin kuralların belirlendiği oturumlar, iklim kriziyle mücadele açısından hayati önem taşıyor. Zirveye katılan on binlerce delege sayesinde turizm, konaklama, ulaşım ve hizmet sektörlerinde ciddi bir ekonomik hareketlilik yaşanırken, bu süreç aynı zamanda ev sahibi ülkede yeşil dönüşüm çalışmalarına da ivme kazandırıyor.