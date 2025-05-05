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Apple'a Trump'tan ağır darbe: Verdiği karar teknoloji devinin sonu olabilir

Apple'a Trump'tan ağır darbe: Verdiği karar teknoloji devinin sonu olabilir

15:315/05/2025, Pazartesi
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iPhone üretiminin Çin'den Hindistan'a taşınması bekleniyor...
iPhone üretiminin Çin'den Hindistan'a taşınması bekleniyor...

ABD'li teknoloji devi Apple, Donald Trump'ın yürürlüğe koyduğu yeni ticaret tarifeleri nedeniyle bu çeyrekte maliyetlerinin yaklaşık 900 milyon dolar artmasını öngörüyor.

Apple şirketi ABD Başkanı
Donald Trump
'ın uyguladığı yeni ticaret tarifeleri nedeniyle mevcut çeyrekte giderlerinin 900 milyon dolar artacağını bekliyor.

Oxu.Az'ın investing.com'a dayanarak verdiği bilgiye göre, bu konuda şirketin genel müdürü
Tim Cook
gelir raporu ile ilgili telefon konferansında bilgi verdi.

Onun sözlerine göre, iPhone üretiminin Çin'den Hindistan'a taşınması artık başladı.


Ana üretim yeri Vietnam olacak


Aynı zamanda, ABD'de satılan iPad, Mac, Apple Watch ve AirPods modellerinin ana üretim yeri Vietnam olacak. Çin ise ABD dışındaki pazarlara yönelik satışlar için ana üretim merkezi olarak kalacak.


Şirket yöneticisi tarifelerin mart çeyreğinde sınırlı etki gösterdiğini belirtse de, mevcut şartlar değişmezse, 900 milyon dolarlık ek masrafın oluşacağını ifade etti.


Hatırlatalım ki, Nisan'da Trump Çin mallarına %145'lik tarife uyguladı ve önümüzdeki haftalarda elektronik ürünler için ayrı tarifelerin yürürlüğe gireceği bekleniyor. Bu kararlar Apple'ın üretiminin %90'dan fazlasının Çin'de gerçekleştirilmesi göz önüne alındığında şirket için ciddi sorunlar meydana getiriyor.




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