Apple'a Trump'tan ağır darbe: Verdiği karar teknoloji devinin sonu olabilir

Apple şirketi ABD Başkanı Donald Trump 'ın uyguladığı yeni ticaret tarifeleri nedeniyle mevcut çeyrekte giderlerinin 900 milyon dolar artacağını bekliyor.





Oxu.Az'ın investing.com'a dayanarak verdiği bilgiye göre, bu konuda şirketin genel müdürü Tim Cook gelir raporu ile ilgili telefon konferansında bilgi verdi.





Onun sözlerine göre, iPhone üretiminin Çin'den Hindistan'a taşınması artık başladı.





Ana üretim yeri Vietnam olacak





Aynı zamanda, ABD'de satılan iPad, Mac, Apple Watch ve AirPods modellerinin ana üretim yeri Vietnam olacak. Çin ise ABD dışındaki pazarlara yönelik satışlar için ana üretim merkezi olarak kalacak.





Şirket yöneticisi tarifelerin mart çeyreğinde sınırlı etki gösterdiğini belirtse de, mevcut şartlar değişmezse, 900 milyon dolarlık ek masrafın oluşacağını ifade etti.





Hatırlatalım ki, Nisan'da Trump Çin mallarına %145'lik tarife uyguladı ve önümüzdeki haftalarda elektronik ürünler için ayrı tarifelerin yürürlüğe gireceği bekleniyor. Bu kararlar Apple'ın üretiminin %90'dan fazlasının Çin'de gerçekleştirilmesi göz önüne alındığında şirket için ciddi sorunlar meydana getiriyor.











