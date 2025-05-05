Apple'a Trump'tan ağır darbe: Verdiği karar teknoloji devinin sonu olabilir

ABD'li teknoloji devi Apple, Donald Trump'ın yürürlüğe koyduğu yeni ticaret tarifeleri nedeniyle bu çeyrekte maliyetlerinin yaklaşık 900 milyon dolar artmasını öngörüyor.
Onun sözlerine göre, iPhone üretiminin Çin'den Hindistan'a taşınması artık başladı.
Ana üretim yeri Vietnam olacak
Aynı zamanda, ABD'de satılan iPad, Mac, Apple Watch ve AirPods modellerinin ana üretim yeri Vietnam olacak. Çin ise ABD dışındaki pazarlara yönelik satışlar için ana üretim merkezi olarak kalacak.
Şirket yöneticisi tarifelerin mart çeyreğinde sınırlı etki gösterdiğini belirtse de, mevcut şartlar değişmezse, 900 milyon dolarlık ek masrafın oluşacağını ifade etti.
Hatırlatalım ki, Nisan'da Trump Çin mallarına %145'lik tarife uyguladı ve önümüzdeki haftalarda elektronik ürünler için ayrı tarifelerin yürürlüğe gireceği bekleniyor. Bu kararlar Apple'ın üretiminin %90'dan fazlasının Çin'de gerçekleştirilmesi göz önüne alındığında şirket için ciddi sorunlar meydana getiriyor.