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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için yarın son gün

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruda, ek MTV'nin ikinci taksiti için ödeme süresinin yarın sona ereceği belirtildi.

15:59 - 29/11/2023 Çarşamba
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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) düzenlemesi yapılmıştı.


Ek MTV'nin ilk taksit ödeme süresi 6 Eylül'de biterken, bu dönemde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı.


Yarın son ödeme günü


Düzenleme kapsamında ikinci taksitinin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek.


Ek MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.



Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek.


Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.


Satış için ödenmesi zorunlu


Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor.


Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.


2023 yılı Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi de yarın sona erecek.


Öte yandan elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının GİB bilgi işlem sistemine yüklenme süresi 5 Aralık Salı günü sonuna kadar uzatıldı.




#MTV
#ödeme
#otomotiv
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