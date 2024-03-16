"Bizler Mercedes firmasından bu araçları alıyoruz ve tekel oluşturulmuş durumda. Öğrencilerimiz yine bu araçlarla okullarına gidiyorlar. Turizm sektörünün bütün ağır yükü bu araçların üzerinde ve bir tekel oluşturulmuş. Kötü bir marka da değil aslına baktığınız zaman. Tonlarca para harcıyoruz biz bu araçlara. Sistem şu şekilde işliyor; bizler araçlarımızın belli bir garanti süresi var. Bu garanti süresini özel servislerde 3 liraya yaptırdığımız bakımı yetkili servislerde 7 liraya, 8 liraya, 10 liraya yaptırıyoruz. Dışarıda yaptırdığınız zaman aracınızı garanti kapsamının dışına çıkartıyorlar" dedi.

"Bizler Mercedes firmasından bu araçları alıyoruz ve tekel oluşturulmuş durumda. Öğrencilerimiz yine bu araçlarla okullarına gidiyorlar. Turizm sektörünün bütün ağır yükü bu araçların üzerinde ve bir tekel oluşturulmuş. Kötü bir marka da değil aslına baktığınız zaman. Tonlarca para harcıyoruz biz bu araçlara. Sistem şu şekilde işliyor; bizler araçlarımızın belli bir garanti süresi var. Bu garanti süresini özel servislerde 3 liraya yaptırdığımız bakımı yetkili servislerde 7 liraya, 8 liraya, 10 liraya yaptırıyoruz. Dışarıda yaptırdığınız zaman aracınızı garanti kapsamının dışına çıkartıyorlar" dedi.

Bu işgüzarlık, çünkü benim aracımın üzerinde aracı satın alırken vermiş olduğumuz para kadar bir de özel dizaynlar yaptırıyoruz. Biz işimizi hakkıyla düzgün bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Benim aracımı oraya almak zorundalar. Ben bütün bir iki sene boyunca aracımın garanti kapsamı bitene kadar yetkili servislere dışarıda 2 liraya, 3 liraya yaptıracağım bakımı 10 liraya yaptırırken iyi de, benim aracım pert olduğu zaman sadece eksper raporları çıkana kadar otoparkımda yer işkal etmesin diye benim aracımı almamazlık yapamaz. Ben bu arabadan ekmek paramı götürüyorum evime. O aracın 2 gün, 3 gün yatması, çekiciye ekstra bir para verdik. Onlar almayınca başka bir servise çektirdik. Ben bunu kendi kasko şirketimle çözerim. Peşine bir de kalkıp da beni orada mağdur etmeleri hiç iyi bir şey değildi. Mercedes'in bu Bostancı Mengerler'e yaptırım uygulatması gerek. Çünkü ben sosyal medyadan gelen yorumlara baktığım zaman benim yaşadığım olayı yaşayan en az 7-8 kişi var" şeklinde konuştu.