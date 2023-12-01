Arsaya talep zirvede

Arsa yatırımı, son dönemde diğer yatırım araçları arasında zirveye çıktı. Konut satışları son dönemde azalırken, yatırım ya da ileride konut yapma hayali olanlar arsaya yöneldi. Arsa, tarla, iş yeri gibi gayrimenkulleri kapsayan konut dışı satış, ekim ayında yeni bir rekor kırdı. Böylece konut dışı satış, ekim ayında toplam satışların yüzde 62,17'sine ulaştı.

2.900 FUTBOL SAHASINA DENK TAŞINMAZ SATTIK

Arsaya yoğun bir ilgi olduğunu belirten Yeşil Vadi Genel Koordinatörü Nurgül Orhan Uysal, “Yeşil Vadi olarak, 25 yılda 20 milyon metrekareyi geçen, 41 bin bağımsız parseli aşan ve yaklaşık 2 bin 900 futbol sahası büyüklüğünde arsa satışı gerçekleştirerek kırılması güç bir rekora imza attık” ifadelerini kullandı. İmarlı, ifrazlı, tek tapulu arsa vasfında yerler üretip projelendirdiklerini dile getiren Uysal, son dönemde konuta erişimin zorlaşması ve yüksek kredi faizlerinin arsa yatırımını popüler hale getirdiğini belirti. Uysal, “İnsanımız birikimlerini toprağa-arsaya yatırarak, ev sahibi olma yolunda ilk adımlarını atmış oluyor. Geçmiş dönemden bugüne baktığımızda da arsanın konuttan daha çok getiri sağladığına şahit olduk. Kazanç noktasında bayrak yine arsada. Arsa günümüzün en kazançlı yatırım aracı oldu" şeklinde konuştu.

SATIŞLAR %65 ARTTI

Son yıllarda arsa yatırımı için Trakya Bölgesi'ne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Uysal, “Son 3 yılda arsa yatırımı için Trakya bölgesinde talep patlaması yaşadık. Yeşil Vadi olarak diğer bölgelerdeki müşterilerimizden de talep gelmeye başlayınca rotayı Anadolu’ya çevirdik. Şimdilerde Balıkesir (Manyas) ve Ankara'daki (Beypazarı) arsa projelerimiz yatırımcıların ilgi odağı oldu” dedi. Uysal, geçen yıla göre arsa satışlarını yüzde 65 artırdıklarına dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Bu yıl, 1.000 adet arsa sattık. Geçen yıla göre yüzde 65'lik artış var. Yaşadığımız deprem bize gösterdi ki toprak, arsa çok önemli. İnsanlar, ileride ev yapabileceğim bir toprağım olsun diye düşünüp arsa alıyor.”

Gençlerin ilgisi büyük

Arsa yatırımının geçmişte hep yaşlı insanlar tarafından tercih edildiğini ancak son yıllarda gençlerin de ilgi gösterdiğinin altını çizen Nurgül Orhan Uysal, şöyle devam etti: “Özellikle pandemiden sonra gençlerde de arsa-tarla gibi taşınmazlara müthiş bir ilgi oluştu. Eskiden dedelerimiz bu alanda yatırım yaparken, şimdiyse gençler araştırıp arsaya alıyor ve değerlenmesini bekliyor. Yaş ortalaması oldukça düştü.”

Butik villa da üretiyor

Trakya bölgesinde imarlı, ifrazlı, tek tapulu arsa üreten Yeşil Vadi, butik villa projeleri de yapıyor. Yüzde 70 arsa yüzde 30 da konut odaklı çalışan firma, Silivri Yeşil İnci 1, Yeşil İnci 2’de satışları tamamladı. Kırklareli’nde 168 ahşap villadan oluşan Yeşil Mahalle projesinde de 3 etabın satışı gerçekleşirken, kalan son iki etap çalışmaları da hız kazandı.







