Artan maliyetler rekabet gücümüzü düşürdü

Hazır giyimde yaşanan ihracat kaybının son iki yıldır durdurulamadığını belirten TGSD Müşterek Başkanı Ramazan Kaya, “Maliyetlerimizdeki büyük artış, TL’nin değerlenmesi, kurun üzerindeki baskı ve iç pazarın daralması sonucu Türk hazır giyim sektörü ihracat pazarlarında artık sadece pahalı değil, çok pahalı hale geldi” dedi.
Hazır giyim sektörü İstanbul'da bir araya gelecek. TGSD tarafından 16 ve 17 Ekim'de gerçekleştirilecek 17’nci İstanbul Hazır Giyim Konferansı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Müşterek Başkanı Ramazan Kaya, hazır giyimde yaşanan ihracat kaybının son iki yıldır durdurulamadığını söyledi. Kaya, şunları kaydetti: "Maliyetlerimizdeki büyük artış, TL’nin değerlenmesi, kurun üzerindeki baskı ve iç pazarın daralması sonucu sektör ihracat pazarlarında çok pahalı hale geldi. Bu da rekabet gücümüzü düşürdü." Türkiye'nin, önceki yıllarda rekabet edilen Bangladeş, Vietnam, Hindistan gibi ülkelerden yaklaşık yüzde 20 daha pahalı olduğunu dile getiren Kaya, kalite, tedarik gücü ve ürün çeşitliliği gibi avantajlar sayesinde alım gruplarının bu farkı kısmen de olsa tolere edip ödediğini ancak bugün farkın neredeyse yüzde 60'lar civarında olduğunu belirtti.
İHRACAT BEKLENTİSİ 18 MİLYAR DOLAR
Kaya, "Bu yılı yaklaşık yüzde 6-7 düşüşle kapatacağımızı öngörüyoruz. Bu yılki hazır giyim ihracatımızın 18 milyar dolar civarında olacağına inanıyoruz" dedi.
Sektör İstanbul’da buluşacak
TGSD Müşterek Başkanı Sanem Dikmen ise, 17’nci İstanbul Hazır Giyim Konferansı'nda dünyanın dört bir yanından alım grupları ve sektör profesyonellerini İstanbul'da buluşturacaklarını belirtti. Dikmen, toplantıda, konferansın bu yılki temasının "Redefine, Realign, Refashion (Yeniden Tanımla, Hizalan, Şekillendir)" olarak belirlendiğini söyledi.