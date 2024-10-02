Artan maliyetler rekabet gücümüzü düşürdü

Hazır giyim sektörü İstanbul'da bir araya gelecek. TGSD tarafından 16 ve 17 Ekim'de gerçekleştirilecek 17’nci İstanbul Hazır Giyim Konferansı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Müşterek Başkanı Ramazan Kaya, hazır giyimde yaşanan ihracat kaybının son iki yıldır durdurulamadığını söyledi. Kaya, şunları kaydetti: "Maliyetlerimizdeki büyük artış, TL’nin değerlenmesi, kurun üzerindeki baskı ve iç pazarın daralması sonucu sektör ihracat pazarlarında çok pahalı hale geldi. Bu da rekabet gücümüzü düşürdü." Türkiye'nin, önceki yıllarda rekabet edilen Bangladeş, Vietnam, Hindistan gibi ülkelerden yaklaşık yüzde 20 daha pahalı olduğunu dile getiren Kaya, kalite, tedarik gücü ve ürün çeşitliliği gibi avantajlar sayesinde alım gruplarının bu farkı kısmen de olsa tolere edip ödediğini ancak bugün farkın neredeyse yüzde 60'lar civarında olduğunu belirtti.