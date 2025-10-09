Asıl servet yastıkaltında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, vatandaşın yastıkaltı altın yatırımının 400-500 milyar dolar civarında olduğunu dile getirdi. Önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinden gelen soru ve eleştirileri yanıtlayan Karahan, altın stokunun enflasyona sebep olduğu açıklamasına da açıklık getirdi. Karahan, "Ülkemizde ciddi bir yastıkaltı altın birikimi var. Bizim hesabımıza göre de yastıkaltındaki altın 400-500 milyar dolar civarında. Altın stokunun enflasyonun sebebi olduğunu söylemedim. Talep üzerinden servet etkisi olduğunu söyledim" dedi. Yastıkaltındaki altın stokunun varlık etkisinin ise 100 milyar doları geçtiğini kaydeden Karahan, altın biriktiren vatandaşları enflasyonu arttırmakla suçlamadığının altını çizdi.

NET REZERVLER 122 MİLYAR $ İYİLEŞTİ

Rezerv konusunda altın fiyatı etkisine değinen Karahan, "Brüt rezervlerimizde yaşadığımız artış 60 milyar dolar. Bu artışın 39 milyar doları, üçte 2'si altın fiyat değişim etkisinden kaynaklanıyor. Ama rezervdeki esas iyileşme net pozisyonumuz da gerçekleşti. Swap hariç net rezervlerimizdeki iyileşme bu dönemde 122 milyar dolar ve bu artışın ne kadarı altın etkisi, altın fiyat etkisi diye baktığımızda 29 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Yani üçte birinden daha az kısmı" bilgisini verdi.

KKM ÖDEMESİ 43 MİLYAR LİRA

Karahan, 9 aylık KKM ödemelerinin 43 milyar lirayı bulduğunu da aktardı. İhracatçıların kur kaynaklı maliyetlerinin düşürülmesinin amaçlandığını ifade eden Karahan, "Bu kapsamda önceden yüzde 2'lik bir desteğimiz vardı. Küresel ticarete ilişkin belirsizliklerin arttığı dönemde biz bunu yüzde 3'e yükselttik" diye konuştu.












