ATM’lerde yeni dönem: Günlük para çekme limitleri değişti

ATM'den para çekecekler aman dikkat. Bayram harcamaları, kurbanlık ve seyahat alımları gibi sebeplerden dolayı ATM'lerden günlük para çekim miktarında değişiklik oldu.

Vakıfbank'ta ATM'den günlük para çekme limiti 20 bin TL olarak belirlendi. Türkiye İş Bankası 10 bin TL olan kartlı ücretsiz para çekme limitini 20 bin TL'ye yükseltti.