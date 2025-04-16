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ATM’lerde yeni dönem: Günlük para çekme limitleri değişti

ATM’lerde yeni dönem: Günlük para çekme limitleri değişti

10:0416/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Bu süreçte bankalardan dikkat çeken bir hamle geldi. ATM’lerde ücretsiz para çekme limitleri güncellendi. İşte yeni günlük çekim miktarıyla ilgili detaylar...

ATM'den para çekecekler aman dikkat. Bayram harcamaları, kurbanlık ve seyahat alımları gibi sebeplerden dolayı ATM'lerden günlük para çekim miktarında değişiklik oldu.


Özel bankaların çoğu günlük ücretsiz para çekme limitlerini artırdı.


ATM'den para çekme limitleri değişti


Vakıfbank'ta ATM'den günlük para çekme limiti 20 bin TL olarak belirlendi. Türkiye İş Bankası 10 bin TL olan kartlı ücretsiz para çekme limitini 20 bin TL'ye yükseltti.


İşte banka banka ATM 'den günlük para çekme limitleri;

Vakıfbank: 20 bin TL
Türkiye İş Bankası: 20 bin TL
Yapı Kredi: 10 bin TL
Akbank: 10 bin TL
Denizbank: 10 bin TL
Türkiye İş Bankası: 20 bin TL
Ziraat Bankası: 10 bin TL
Halkbank: 10 bin TL
Garanti BBVA: 10 bin TL
ING Bank: 10 bin TL
Fibabanka: 15 bin TL
Enpara: 10 bin TL



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