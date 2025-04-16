ATM’lerde yeni dönem: Günlük para çekme limitleri değişti

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Bu süreçte bankalardan dikkat çeken bir hamle geldi. ATM’lerde ücretsiz para çekme limitleri güncellendi. İşte yeni günlük çekim miktarıyla ilgili detaylar...
ATM'den para çekecekler aman dikkat. Bayram harcamaları, kurbanlık ve seyahat alımları gibi sebeplerden dolayı ATM'lerden günlük para çekim miktarında değişiklik oldu.
Özel bankaların çoğu günlük ücretsiz para çekme limitlerini artırdı.
ATM'den para çekme limitleri değişti
Vakıfbank'ta ATM'den günlük para çekme limiti 20 bin TL olarak belirlendi. Türkiye İş Bankası 10 bin TL olan kartlı ücretsiz para çekme limitini 20 bin TL'ye yükseltti.