Ekonomi AVMler yüzleri tanıyacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AVM’ler yüzleri tanıyacak

Milyonlarca kişinin her gün ziyaret ettiği AVM’ler yapay zeka ve nesnelerin interneti ile güvenlik önlemlerini artırıyor. Türkiye’deki 432 AVM’de kullanılacak akıllı kamera ve video sistemleri ile ziyaretçilerin yüzü tanınacak ve suçlu olması halinde güvenlik birimlerine bilgi verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüm dünyada yaşanan dijital dönüşümün en çok etkilediği alanlardan olan güvenlik teknolojileri Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti ekseninde çok hızlı bir gelişim gösteriyor. Akıllı güvenlik kameraları, video yönetim sistemleri, biyometrik teknolojiler, yangın algılama teknolojileri artık güvenliğin temel taşları haline geldi.

Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği'ne göre 2019 Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de toplam 432 alışveriş merkezi bulunuyor. Bu doğrultuda, alışveriş merkezlerinin de ziyaretçilerin, çalışanların, mağazaların ve diğer işletmelerin güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için sadece güvenlik kameralarından oluşan güvenlik çözümlerinin bir adım ötesine geçerek akıllı yazılımlarla desteklenen ve algıladığı verilere anlam katabilen sistemleri kullanmaları önem kazanıyor.

Fotoğraf: Arşiv

GÜVENLİK ÖN PLANA ÇIKTI

Alışveriş merkezlerinin ziyaretçilerini, bünyesinde bulunan mağazaları, işletmeleri ve çalışanları her türlü tehdide karşı koruması ve gerekli önleyici tedbirleri alarak geniş ve kapsamlı bir güvenlik ağı oluşturması gerektiğini belirten Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli, “Alınan güvenlik önlemlerinin müşteri deneyimini olumsuz etkilemeden, insanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlaması gerekiyor. Bu nedenle, fiziksel güvenlikle birlikte teknolojinin ön planda olduğu elektronik güvenlik çözümleri, alışveriş merkezlerinin güvenliğinde çok büyük önem taşıyor” diyor.

SUÇLULARI YAKALATACAK

Güvenlik alanında son dönemlerde en çok kullanılan teknolojilerden biri yüz tanıma sistemleri. Kalabalık yerlerden giriş turnikelerine kadar birçok alanda üst düzey güvenlik sağlanabilmesine olanak tanıyan yüz tanıma sistemleri, alışveriş merkezlerinin güvenlik altyapılarına katma değer sağlıyor. Sensormatic yüz tanıma çözümleri, gelişmiş yüz tanıma algoritması, güçlü şifreleme özelliği ve kamera bağımsız yapısıyla insan trafiğinin yoğun olduğu alışveriş merkezlerine büyük avantaj sağlıyor.

Yüz tanıma işlemi sırasında her kişiye ait yüzü 256 basamaklı, değiştirilemez bir kodla tanımlayan sistem, insan yüzünde yer alan dudak ve burun gibi noktaların algoritmasını işleyerek doğruluk oranını en üst seviyeye çıkartıyor.

VİDEO VERİLERİ İŞLENİYOR

  • Günümüzde en çok yatırım yapılan teknolojilerin başında video izleme çözümleri geliyor. Verinin büyük bir değer kazandığı bir çağda yaşadığımızı ifade eden Sensormatik CEO’su İsmail Uzelli, “Sensörler ve kameralar tarafından toplanan veriler, yeni nesil akıllı yazılımlar ile anlamlı bilgiye dönüştürülüyor. Artık kameralar tarafından kaydedilen görüntüler üzerinde anlık analizler gerçekleştirilebiliyor” diyor.

AVM'de yeni dönem
EKONOMİ
AVM'de yeni dönem
Türkiye vuruyor İran milis taşıyor

Türkiye vuruyor İran milis taşıyor

​Hedeflerinde bölgede kritik öneme sahip üç bölge var.
Çocukları bile dövüyorlar

Çocukları bile dövüyorlar

Yunan polisler bebeklerin biberonlarını dahi topluyor.
Kılıçdaroğlu’nun suçüstü itirafı

Kılıçdaroğlu’nun suçüstü itirafı

​Erdoğan: Kılıçdaroğlu hiçbir milli meselede milletin yanında olmadı.
Bizi de askere alın

Bizi de askere alın

CİMER'e gelen mesajlar paylaşıldı: Ne mutlu Türk'üm diyene!
Hatay'a<br>uzanan eli keseriz

Hatay'a
uzanan eli keseriz

​O ayı gelirse göreceği Bozkurt ruhunun dirilişi ve kahramanlığıdır.
Bir Pantsir daha!

Bir Pantsir daha!

​SİHA'lar Rus yapımı hava savunma sistemini dağıttı.

3 ülkeye<br>daha sıçradı

3 ülkeye
daha sıçradı

​Papa'nın koronavirüs testi sonucu belli oldu.

Ankara'da<br>yoğun trafik

Ankara'da
yoğun trafik

​Kapıların açılmasının ardından Avrupalı ülkeler ve ABD tutuştu.
Mülteci gibi kaçmaya çalıştı

Mülteci gibi kaçmaya çalıştı

​FETÖ'cü asker mültecilerin arasına girip, gizlenmeyi denedi.
Koronaya rağmen<br>ihracatta yükseliş

Koronaya rağmen
ihracatta yükseliş

​Küresel yangında ihracatını artıran ender ülkelerden biri Türkiye oldu.
AVM'lerde<br>yeni sistem

AVM'lerde
yeni sistem

​Suçlular artık bu yöntemle yakalanacak.
Utanç verici!

Utanç verici!

Soylu'dan Yunanistan'ın kararına sert tepki.
Ada basını duyurdu

Ada basını duyurdu

​Milli yıldızın sakatlık haberi geceye damga vurdu.
Taliban'a barış telefonu

Taliban'a barış telefonu

Afganistan'da yeni süreci başlatan anlaşma.
Şehidimiz var

Şehidimiz var

​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan'a 'göçmen' çağrısı: İnsanlığa uygun davranmaya davet ediyoruz
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan'a 'göçmen' çağrısı: İnsanlığa uygun davranmaya davet ediyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerince, Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen kaçak göçmenlere gaz ve ses bombaları atılmasına ilişkin, "Yunanistan'ın üzerine düşen, sınırlarına gelmiş insanların sığınma taleplerini göç hukuku açısından değerlendirip, koruma sağlanması gerekenleri koruma altına almaktır. Bu süreçte Yunanistan yetkililerini 1951 Cenevre ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri başta olmak üzere temel hukuki metinlere, en önemlisi de insanlığa uygun davranmaya davet ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Omuzların üzerinde baş kalmayacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Omuzların üzerinde baş kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı harekatına yönelik bilgiler veren Erdoğan, "Yaşananlardan ibret almayanların, bizi hala tehdit etmeleri akıllarının başlarına gelmediğini işaret ediyor. Şayet bir an önce Türkiye’nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa, bir süre sonra omuzlarının o başlar da kalmayacak" açıklamasında bulundu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki gösteren Erdoğan, Atatürk'ün Çanakkale'deki tarihi sözlerini hatırlattı: 'Ben sizlere ölmeyi emrediyorum.'
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bugün İdlib'den çekilirsek sınırlarımızın içine kadar gelirler
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bugün İdlib'den çekilirsek sınırlarımızın içine kadar gelirler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, yaptığı açıklamada, "Rejim unsurlarına en sert cevap verilmiştir, verilmeye de devam edilmektedir. Gereken cevabı almışlardır. Eğer biz bugün İdlib'den çekilirsek, sınırlarımızın içine kadar gelirler. Egemen ve meşru bir devlet olarak bu harekatları başlatmasaydık, bugün 'İdlib'de ne işimiz var' diyenler, terör örgütleri sınır illerimize saldırırken 'hükümet ne yapıyor' diyeceklerdi. Bu yaptıklarımız mecburidir. Türkiye milli güvenliği için, sınırlarını korumak için bu harekatları yapmak mecburiyetindedir" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.