'Avrupa dursa biz durmayız'

Eczacıbaşı Holding, Bilecik Bozüyük’e açtığı 5’inci fabrikasıyla üretim kapasitesini artıracak önemli bir yatırıma imza attı. Sağlık seramik gereçleri ve gömme rezervuar üretimde devreye alınan yeni üretim bantları, Eczacıbaşı’nın sektördeki liderliğini daha da perçinleyecek öneme sahip. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, açılış öncesi Eskişehir’de sorularımızı cevaplandırdı.





AVRUPA PAZARINDA DARALMA VAR

Bülent Eczacıbaşı, iş dünyasının karşılaştığı zorluklara ilişkin soruya cevap verirken; hayata bakış açısının önemine dikkat çeken şu önemli değerlendirmede bulundu: “Her zaman şikâyet edilecek konular vardır. Hayat böyledir. Sıkıntısız bir dönem hiç olmadı dünyada. Biz bunlardan bağımsız olarak üretmeye devam ediyoruz. Avrupa’daki pazar daralması pek çok ihracatçı gibi bizi de etkiledi. Daha önce 2008’de bunu yaşamıştık. Şimdi de yaşıyoruz.”





KÖRFEZ’E YATIRIM YAPMAYI PLANLIYOR

Önce Türkiye’de güçlenip ardından da Avrupa pazarında büyüme stratejisi izledikleri için kriz zamanlarında da yatırım yapmaya devam etmenin faydasını gördüklerini belirten Eczacıbaşı, “Başka pazarlara da yöneleceğiz. Karşılaşılan sınamalardan bağımsız olarak üretimi sürekli artırmak istiyoruz. Orta Doğu ve Orta Asya bölgesinde yatırım planlarımız var. Bu bölgelerde büyümeyi planlıyoruz. Çeşitli ortaklıklarla pazarın içinde olan ve pazarı bilen firmalarla iş birliği yapabiliriz” açıklamasını yaptı.





YARIM ASIRDIR BOZÜYÜK’TEYİZ

Eczacıbaşı, bugün dünyanın tek çatı altındaki en büyük seramik tesislerinden biri konumuna gelme serüveninin 1970’li yıllara dayandığını anlattı. Eczacıbaşı, şöyle devam etti: “Türkiye’deki seramik sağlık gereçleri üretimimizin tamamı Bozüyük’te. Yaklaşık yarım asır önce alınan bir kararla Kartal’daki tesisimizi Bozüyük’e taşıyarak stratejik bir adım attık. Ardından da kat be kat büyüdük. 1970’li yıllarda yatırım yeri olarak Bozüyük’ü tercih etmemizin sebebi; ham madde, pazar ve insan kaynağına yakınlıktı. Açtığımız yeni

fabrika ile dünyanın tek çatı altındaki en büyük seramik tesislerinden biri olduk.”





SAĞLIKTA BÜYÜYORUZ

İlaç üretimine yeniden başladıklarını ifade eden Eczacıbaşı, "Ana iş kollarımızdan sağlık alanında daha da büyümeyi planladık. Sağlık sektörü özellikle teknoloji tarafında geçmişe kıyasla oldukça gelişmiş durumda. Bu nedenle, yatırımlarımız da farklılaşıyor. Artık ‘start-up’lara da yatırım yapıyoruz. Çok sayıda yatırım projesi önerisi geliyor. Bu konuda bir fon da kurduk" diye konuştu.





YATIRIM İKLİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Yabancı yatırımcıların yatırım ikliminden etkilendiğini belirten Eczacıbaşı, “Yatırım iklimi sözünü çok severim. İklimi kısa sürede değiştiremiyorsunuz. Bunu değiştirmek için çok şey yapmak, orta vadeyi hedef almak gerekiyor. Yabancı yatırımcılar, hava durumuna ilişkin tahminlerden değil, yatırım iklimine ilişkin niyetlerden ve işaretlerden etkilenir. İstikrar 6 ayda istenilen noktaya gelmeyecek, belki 2-3 yılda gelecek. Yabancı yatırımcı bir ülkede ne arıyor? Tutarlı politikalar, eğitilmiş insan gücü ve hukuk arıyor. Ama genelde teşvik aramıyor. Yani işin kökü sağlamsa, teşvik üçüncü dördüncü sırada. Bedelsiz arsa vermek, vergi muafiyeti sağlamak gibi teşvikler elbette anlamlı… Ama bunlar yatırım kararında çok etkili değil. Geleceğe yönelik güven ortamının sağlanması hepsinden önemli” değerlendirmesinde bulundu.

Sistem paydaş kapitalizmine doğru evriliyor

“Rekabeti reddeden sistemlerin çöktüğünü gördük” diyen Bülent Eczacıbaşı, şu çarpıcı değerlendirmede bulundu: “Rekabete dayalı yeni bir tür kapitalizme doğru gitmek lazım. Bunun adı paydaş kapitalizmi… Henüz olgunlaşmış değil. Serbest girişim bu yapı içinde çok önemli bir yere sahip. Geleceğimizde de çok büyük rol oynayacak. Hissedar kapitalizmi bütün dünyaya hükmetti. Ama şimdi bu değişiyor. Değer zincirleri de buna göre şekilleniyor.”

Finansmana erişim iyiye gidiyor

Dengelerin kaydığı bir dönemde finansman konusunun oldukça zorlaştığını belirten Bülent Eczacıbaşı, şunları kaydetti: “Şirketler için finansmana ulaşmak bir dönem neredeyse imkânsız hale geldi. Hala normalleşmeyi bekleyen bir konu bu. Ekonomideki dengeler ile yakından ilgili. Bugün bir iyileşme var tabii. Yerleşik, güvenilir şirketler için de böyle. Bir anda düzelmesini beklememek lazım ama bence olumlu yönde gidiyor.”

Şimşek’in toplantısından mutlu ayrıldım

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in söylemlerini gerçekçi bulduğunu dile getiren Eczacıbaşı, “Gerçekçi tahminler zarar vermez, yarar sağlar. İlk başta moral bozucu gibi gelse de çözüme katkı sunar” dedi. Şimşek’in New York’taki yatırımcılarla yaptığı toplantıdan moralle ayrıldığını ifade eden Eczacıbaşı, “Şimşek, son derece samimi bir sunum yaptı. Bu samimi ton, yabancıları son derece etkiliyor” diye konuştu.







