Avrupa Merkez Bankası'ndan Bitcoin açıklaması: Yasal açıdan ele alınmamalı ve meşrulaştırılmamalı

Blog yazısında Bitcoin'in yapay bir şekilde desteklendiği ve regülatörler veya finansal şirketler tarafından meşrulaştırılmaması gerektiği yazıldı.

Ulrich Bindseil and Jürgen Schaaf tarafından yazılan blog yazısında Bitcoin'in Kasım 2021'de 69 bin dolar ile zirve yaptığı ve 2022 Haziran ortalarında 17 bin dolara gerilediği ifade edildi.

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'YASAL OLARAK UYGUN DEĞİL'

Yazıda Bitcoin'in mevcut parasal ve finansal sistemin üstesinden gelmek için yaratıldığı ifade edilirken "Yine de yasal ödemelerde yeteri kadar kullanılmadığı" vurgulandı.

Bindseil ve Schaff makalelerinde, "Büyük Bitcoin yatırımcıları pozitif havanın, hoşnutluğun sürmesini sağlamak için güçlü yaratıcılıklara sahipler. 2020 yılı sonunda tekil şirketler Bitcoini desteklemeye başladılar. Bazı girişim sermayesi şirketleri hala yoğun şekilde yatırım yapıyorlar" ifadelerine de yer verdiler.

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Yazıda "Bitcoin ne bir ödeme sistemi ne de bir yatırım şekli olarak uygun görünmediğinden, yasal açıdan ele alınmamalı ve meşrulaştırılmamalıdır" denildi.