Avrupa tavukta rekabetten korkuyor

İnsanlar için en önemli protein kaynaklarından olan, su ürünleri, beyaz et, kırmızı et, yumurta ve bal gibi gıda ürünleri ihracatçılarını bünyesinde bulunduran İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda gündemdeki tartışmaların yanı sıra, sektörün ihracat performansı hakkında da bilgiler paylaşıldı.

Müjdat Sezer

ÇİN PAZARIYLA İHRACAT 300 MİLYON $ ARTAR

Avrupa Birliği’nin kendi sanayicisini korumak için uzun yıllardır Türkiye’den beyaz et girişine izin vermediğini söyleyen İSHİB Başkanı Müjdat Sezer, 12 milyar dolarlık AB pazarına girmeleri gerektiğini söyledi. Türkiye’nin su ürünleri ve balıkta AB’nin en büyük tedarikçisi olduğunu vurgulayan Sezer, “Ancak tavuk ve ürünlerinde kapılar kapalı. Çünkü malımız onlarınki kadar kaliteli, lojistik avantajımız var, onlardan çok daha ucuza üretebildiğimiz için bizimle rekabet edemeyecekleri için karşı çıkıyorlar. Bu sektörün ihracattaki geleceğini kurtarmak ve daha da geliştirmek için 12 milyar dolarlık AB pazarına mutlaka girmeliyiz” diye konuştu. Ancak bu pazarı zorlamak için ellerinin bağlı olduğunu belirten Sezer, “Hükümetler arası bir konu. Tarım Bakanlığımızın ciddi ve etkili bir şekilde bu konunun üzerine gitmesi, muhatapları ile masaya oturarak, AB pazarının açılması için sektöre destek vermesi gerekiyor. Aynı şekilde Çin pazarının yeniden açılması için de destek bekliyoruz. Çin pazarı açılırsa sektör ihracatımız bir anda 300 milyon dolar artar. Çünkü çok büyük alıcı” dedi.

BEYAZ ET EN UCUZ PROTEİN KAYNAĞI

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte fırsatçılık tartışmaları ile gündemde yer alan beyaz et üreticileri, yapılan suçlamalara da tepkili. Sektöre büyük haksızlık yapıldığını belirten Sezer, üretim maliyetlerindeki yüksek artışlara rağmen, tavuk etinin tüketici açısından halen en ucuz protein kaynağı olduğunu söyledi. Sezer, Tüketicilerin 100 gram protein almak için yumurtaya 29, tavuğa ise 32 lira öderken aynı miktar protein için pirince 85, patatese 95, Kıymaya 149, dondurmaya ise 314 lira ödediğini söyledi. İhracatın iç piyasada fiyatları artırdığı şeklinde bir yanlış algı olduğunu vurgulayan Sezer, “Uzak Doğulu en çok tavuğun pençesini, Avrupalı ise göğsünü tüketiyor. Bunları ihraç etsek, kendi tüketicimize en çok sevdiği tavuk budunu daha ucuza ulaştırabiliriz” diye konuştu.

En çok satışı Irak’a yapıyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde İstanbul, Ege ve Akdeniz olmak üzere 3 su ürünleri ve hayvansal mamuller birliği var. 2023 yılında bu birlikler toplam 3 milyar 486 milyon dolar ihracat yaptı. Sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkeler; 603 milyon dolar ile Irak, 355 milyon dolar ile Rusya, 200 milyon dolar ile İtalya, 109 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri olarak sıralanıyor.

Sektörü ihracat ayakta tutuyor

Söylenenin aksine sektörde ihracatın iç piyasayı da desteklediğine dikkat çeken Müjdat Sezer, "Beyaz et ihracatı öyle bütün tavuk olarak yapılmıyor. Uzak Doğu ülkeleri tavuğun ayaklarını çok tüketiyor ve iyi fiyata alıyor. Avrupalılar ise göğüs tercih ediyor. Bizim halkımız ise tam tersine göğüs değil but seviyor. Kırmızı ette ise halkımızın hiç tüketmediği sakatat türlerini ihraç ediyoruz" dedi.







