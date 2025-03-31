Avrupa'da işten çıkarma dalgası büyüyor

Zorlu ekonomik koşullar, jeopolitik gerilimlere bağlı artan belirsizlik, zayıf seyreden talep ve Çin'den gelen şiddetli rekabet, Avrupalı şirketleri yeniden yapılanmaya iterek işe alımları dondurma veya işten çıkarmaya zorluyor. Avrupa Birliği'nde (AB) 2008 ile 2023 arasında 2,3 milyon imalat işi kaybedilirken, gerçek iş kaybının ise 4,3 milyonu bulabileceği ifade ediliyor.

Avrupa'da bankacılık, otomotiv, endüstri ve mühendislik, teknoloji, telekomünikasyon, finans ve diğer sektörlerdeki işten çıkarma kararlarına her gün yenileri ekleniyor. Buna son olarak, Alman mühendislik şirketi Siemens'in 2027'ye kadar başta otomasyon alanında olmak üzere 6 binden fazla kişiyi işten çıkarma kararı eklendi. Öte yandan, Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank 13 Şubat'ta 2028'e kadar çoğunluğu Almanya'da olmak üzere 3 bin 900 kişinin işine son vereceğini duyurdu. Hollanda merkezli boya üretim şirketi Akzonobel bu yıl yaklaşık 2 bin 200 çalışanıyla yollarını ayıracağını açıkladı.