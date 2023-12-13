Avrupakent GYO talep topluyor

Borsa İstanbul'da hisse fiyatı 55,08 TL olarak satışa sunulacak şirketin halka arz büyüklüğü ise 5,5 milyar TL olacak. Talep toplama işlemi 15 Aralık’a kadar devam edecek.

Halka arz edilecek payların yüzde 78,5'inin yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 1,5’inin grup çalışanlarına, yüzde 20’sinin yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor. Artaş Holding ve Avrupakent Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Avrupakent GYO'nun yaklaşık 20 milyar TL değerinde portföye sahip olduğunu belirterek, "2022'de 2,4 milyar TL, 2023'ün ilk yarısında 1 milyar TL'nin üzerinde ciro üreten şirketimizin hiçbir finansal borcu bulunmuyor. Esas sözleşmemizde dağıtılabilir kârımızın yüzde 50'sini her yıl temettü olarak dağıtmayı taahhüt ediyoruz ve yatırımcılarımıza dağıtacağımız temettü miktarını da artırmayı hedefliyoruz” dedi.