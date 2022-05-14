Avrupa’nın büyük karosu Bilecik’ten

Eczacıbaşı Topluluğu’nun iştiraki VitrA Karo, yeni yatırımlarını devreye almaya devam ediyor. Büyük ebatlı porselen karoların üretileceği yeni tesisi Bozüyük’te düzenlenen törenle hizmete girdi. Topluluğun bu yıl için planladığı 250 milyon avroluk yatırımın bir parçası olan tesiste yer alan üretim hatlarında tüketilen enerji normal hatlara göre yüzde 15 daha düşük olacak. Ayrıca yapay zeka ve data veri analizi yapan birimlerle gerçekleştirilen işbirliği ile geliştirilen çözümler sayesinde yüzde 4.5 olan ıskarta oranı da yüzde 3.5’e düşürüldü.

YILLIK 30 MİLYON AVRO İHRACATA İMZA ATACAK

VitrA Karo’nun Bozüyük kampüsündeki üretim kapasitesi, yeni tesis yatırımıyla 22 milyon metrekareden 25,5 milyon metrekareye çıkarken, yurt dışındaki yatırımlarımla birlikte toplam kapasitesi de 30 milyon metrekareye ulaştı. Şirketin Avrupa pazarındaki büyümesini hızlandıracak yeni tesisten yıllık 30 milyon avro ihracat gerçekleştirilecek. 83 yeni istihdamın sağlanacağı tesisle birlikte VitrA Karo’nun toplam Bozüyük kampüsündeki çalışan sayısı ise 1080’e ulaşacak. VitrA Karo'da modernizasyona yönelik toplam 25,5 milyon avroluk yatırım planlıyor.

3 KITADA ÜRETİM

Eczacıbaşı Holding Başkanı Bülent Eczacıbaşı, 46 kuruluş ve 39 üretim tesisi ile 120’den fazla uluslararası pazarda faaliyet gösterdiklerini söyledi. 80. yılını kutlayan topluluğun markalarıyla Türkiye’nin sınırlarını aşarak, 3 kıtada üretim yapan, 12 bin kişinin çalıştığı uluslararası bir oyuncuya dönüştüğünü belirten Eczacıbaşı, “Küresel rekabette gücümüzü artırmak üzere faaliyet gösterdiğimiz her alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 2022 yılında 250 milyon avronun üzerinde yatırım planladık. Kısa bir süre sonra da seramik sağlık gereçleri üretimi için yine Bozüyük’te beşinci işletmemizin yatırımı tamamlanacak” dedi.

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GÜNEŞ ENERJİSİNE 2,5 MİLYON DOLAR

VitrA Karo CEO’su Hasan Pehlivan da, yaptıkları enerji yatırımdan bahsederek, “Tesisin çatısına kurulu gücü 3,5 megawat olacak güneş enerjisi için 2,5 milyon dolarlık yatırım yaptık. Sonbaharda devreye yatırımla tesisteki enerjinin yüzde 7’si yeşil enerjide karşılanacak” dedi. Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah ise, “Toplam büyüklüğü 16 milyar metrekare olan dünya karo seramik pazarında; Türkiye kapasite ve gücüyle bugün dünyada 7. sıraya, Avrupa’da ise ilk 3’e yükseldi. Dünya seramik karo ticaretinin de yüzde 4,8’i Türk seramik sektörü tarafından yapılıyor” dedi.

Madenciliği yalanlara feda etmeyeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı kesimler tarafından madenciliğin çevre karşıtı bir iş olduğuna dair yapılan propagandaları gördüklerini söyledi. Dönmez, “Dünyada madencilik hangi kurallarla yapılıyorsa Türkiye’de de aynı şekilde yapılıyor. Çevreden ve madenden asla vazgeçmeyiz. Madenciliğimizi yalanlara ve karalama kampanyalarına feda etmeyeceğiz” dedi. Dönmez, madenciliği ideolojik saiklerle yorumlamaya kalkanlara izin vermeyeceklerini kaydetti.

Yatırım yapanlar yine kazanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın pandemide bir sınamadan geçtiğini ancak yatırımla krizi fırsata çevirenin kazandığını söyledi. Bir yandan pandemi diğer yandan Ukrayna savaşanın yaşandığını hatırlatan Varank, “Bugünün kazananları da kararlılıkla yoluna devam edenler, yatırımdan vazgeçmeyeler olacak” dedi. SEGE çalışmasını ilçe düzeyinde yenilediklerini hatırlatan Varank, “Bu kapsamda 74 yeni ilçemiz daha alt bölge desteğinden faydalanabilecek. İlçe sayısı böylece toplam 337 oldu” diye konuştu.

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