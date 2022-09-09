Avrupa’nın enerji modeli Türkiye

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji bakanları, bugün Brüksel’de olağanüstü toplanarak, doğal gaz santralleri dışındaki elektrik üreticilerine megavatsaat başına 200 avroluk tavan fiyat getirilmesini görüşecek. Türkiye, Avrupa’nın yeni geçtiği sisteme bundan 6 ay önce geçerken, artan maliyetler karşısında ithal kömür ve doğal gazdan elektrik üretimi yapan santrallere megavatsaat başına 2 bin 500 lira, diğer santrallere 1.200 lira ödenmesini kararlaştırmıştı. O dönemde piyasaya müdahale olarak kimi çevrelerce eleştirilen bu kararın ne kadar doğru olduğu ise AB’nin almayı planladığı karar ile bir kez daha ortaya çıktı.

DÜNYA BİZE YAKLAŞIYOR

Uludağ Enerji Üst Yöneticisi İsmail Ergüneş, bir grup gazeteci ile bir araya gelerek enerji gündemini değerlendirdi. “Olağanüstü dönemlerin olağanüstü çözümleri olur. Bunu kabul etmek lazım” diyen Ergüneş, elektrik üretim tesisleri için tavan fiyat uygulamasının Avrupa’nın güney ülkeleri tarafından bir sene önce dile getirildiğini ancak bu sisteme geçemediklerini anlattı. Ergüneş, “Avrupa bunun piyasaya büyük bir ihanet olacağını düşündü. Şimdi ise muhtemelen bugün çıkacak. Bizdeki modele geçiyor Avrupa. Yani orada en yüksek kaynak doğal gaz ise herkes aynı parayı ödemeyecektir ama çok geç kaldılar. O yüzden onların buraya geldiği yerde açıkçası bizde de tavan fiyat uygulaması sürer. O konuda dünya bize doğru yaklaşıyor” diye konuştu.

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İsmail Ergüneş

İYİ Kİ O SANTRALLER VAR

Güneş, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik gibi üretim alanlarına bir dönem ayakta kalmaları için ciddi teşvikler verildiğini, şimdi ise elini taşın altına koyma sırasının bu tesislerde olduğunu belirten Ergüneş, “Bu santraller kurulduğunda o gün denildi ki ‘Bu santraller desteklenmeden yaşayamıyor, gün gelir ihtiyaç olur, bunları destekleyelim’ O gün de geldi. İyi ki o santraller var ve kapanmadı. O gün çalışmadığı halde bu ülkenin insanları onlara iletim tarifesinin içerisinde kapasite bedeli ödedi. Yenilenebilir kaynaklara aynı şekilde dünyada elektrik çok ucuzken teşvikler verildi. Şimdi sıra bu tesislerde” ifadesini kullandı.

GÜNDEM Avrupa gaz krizini Türkiye çözer