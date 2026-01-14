Yeni Şafak
Aydın Doğan'ın damadı Tavuk Dünyası ve Dürümle'yi sattı

Aydın Doğan'ın damadı Tavuk Dünyası ve Dürümle'yi sattı

14:0214/01/2026, Çarşamba
Mediterra Capital, Tavuk Dünyası ve Dürümle'nin yüzde 44'ünü sattı.
Mediterra Capital, Tavuk Dünyası ve Dürümle’nin yüzde 44’ünü sattı.

Aydın Doğan'ın damadı Ahmet Faralyalı, Türkiye'nin önde gelen restoran zincirlerinden Tavuk Dünyası ve Dürümle'nin yüzde 44'ünü sattı. 2 restoran zincirini satın alan konsorsiyum arasında dev şirketler bulunuyor.

Türkiye'nin ünlü restoran zincirlerinden Tavuk Dünyası ve Dürümle ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İki ünlü markaya yatırım yapıldı.

Doğan Holding’in Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın damadı Ahmet Faralyalı’nın kurucu ortağı olduğu Mediterra Capital, Tavuk Dünyası ve Dürümle’nin yüzde 44’ünü sattı.

TAVUK DÜNYASI VE DÜRÜMLE'Yİ KİM SATIN ALDI

Tavuk Dünyası ve Dürümle’yi satın almak için oluşturulan konsorsiyum arasında ünlü şirketler bulunuyor. Alımı gerçekleştiren konsorsiyumu, Ali Sabancı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Esas Holding duyurdu. Yüzde 44’lük hisseyi alan dev şirketler arasında; Esas Private Equity ve Tacirler Portföy tarafından yönetilen Özel Sermaye Fonu I; Lycian Capital ve Azimut Group tarafından yönetilen LCP I; Qinvest Portföy tarafından yönetilen OIG GSYF ve Fiba Holding bulunuyor.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre yapılan açıklamada söz konusu her iki markanın markanın büyüme hedeflerini desteklemeyi ve operasyonel gelişimlerini hızlandırmayı amaçladığı belirtildi.





