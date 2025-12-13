Aydınlık yarınlara ışık tuttuk

Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Hanönü, "Bir derdimiz, bir dâvâmız vardı. Derdimiz bu ülkenin aydınlık yarınlarına katkı sağlamak, davamız tüm dünya mazlumlarının refaha ulaşması için katkı sağlamaktı. Tam 30 yıl önce çıktığımız bu kutlu yolda durmadan, yorulmadan çalışıp ülkemizin aydınlık yarınlarına ışık tuttuk" dedi.