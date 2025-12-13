Aydınlık yarınlara ışık tuttuk

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Medya olarak 30 yıl önce Yeni Şafak gazetesi ile medya sektörüne adım attıklarını söyledi.
Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Hanönü, "Bir derdimiz, bir dâvâmız vardı. Derdimiz bu ülkenin aydınlık yarınlarına katkı sağlamak, davamız tüm dünya mazlumlarının refaha ulaşması için katkı sağlamaktı. Tam 30 yıl önce çıktığımız bu kutlu yolda durmadan, yorulmadan çalışıp ülkemizin aydınlık yarınlarına ışık tuttuk" dedi.
ZİRVEMİZ DÜNYADA YANKI BULACAK
Özel sektör-kamu arasındaki iletişimi güçlendirmek, sorunların çözümüne katkı sağlamak için çeşitli zirveler düzenlediklerini anlatan Hanönü, "Birçok bakanlığımızla yaptığımız zirvelerimiz gerek ülkemizde gerekse yurt dışında bugüne kadar çok ses getirdi. Bugünkü zirvemizin de sektörde, ülkemizde ve dünyada da yankı bulacağına inanıyoruz" diye konuştu.