Ayıplı maldan platform da sorumlu

Karar, internetten alışveriş yapan tüketicilerin zarar gördüğü her olayda platformların otomatik olarak sorumlu tutulacağı anlamına gelmiyor. Ancak e-ticaret platformunun satış sürecinde aktif rol oynadığı, ürün veya hizmet üzerinde bilgi ve denetim imkânına sahip olduğu durumlarda sorumluluğunun tartışılabilmesinin önü açılmış oldu. Böylece tüketicilerin zararlarının karşılanması konusunda daha güçlü hukuki güvencelere kavuşması hedefleniyor. İptal kararı Resmî Gazete’de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecek.