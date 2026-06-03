Ayıplı maldan platform da sorumlu

Anayasa Mahkemesi, e-ticaret platformlarını satıcıların hukuka aykırı ürün ve hizmetlerinden her koşulda sorumsuz tutan düzenlemelerini iptal etti. Kararla birlikte, satış sürecinde aktif rol üstlenen platformların belirli durumlarda sorumluluğunun tartışılabilmesinin önü açıldı. Düzenleme, internet alışverişlerinde tüketicilerin zararlarının karşılanmasına yönelik hukuki korumayı güçlendirmeyi hedefliyor.
Anayasa Mahkemesi (AYM), internet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketicileri yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarını; satıcıların sunduğu hukuka aykırı ürün ve hizmetlerden her koşulda sorumsuz tutan e-ticaret ve tüketici yasalarındaki ilgili hükümleri Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. AYM, günümüzde birçok platformun yalnızca alıcı ve satıcıyı buluşturan pasif aracı olmaktan çıktığına dikkat çekti.
TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASI İÇİN ÖNEMLİ
Kararda, bazı platformların satıcıları seçebildiği, ürünler hakkında bilgi sahibi olduğu, ürünlerin tanıtımı ve satış süreçlerinde aktif rol üstlendiği, hatta belirli ölçülerde kontrol yetkisine sahip olabildiği vurgulandı. AYM’ye göre bu tür “aktif aracı hizmet sağlayıcılar”, ticaret sürecinde önemli bir konuma sahip olmalarına rağmen hiçbir koşulda sorumlu tutulmamaları halinde tüketiciler ciddi mağduriyet yaşayabiliyor. Satıcının ortadan kaybolduğu, ulaşılmaz hale geldiği veya zararı karşılayamadığı durumlarda tüketicinin korumasız kalabildiği belirtildi.
AVRUPA’DA ÖRNEĞİ VAR
Kararda birçok ülkede aracı hizmet sağlayıcılara belirli durumlarda “güvenli liman” koruması sağlandığı ancak satışta rol üstlenen platformların mutlak sorumsuzluk zırhından yararlanamadığı ifade edildi. AYM, internet alışverişlerinin giderek yaygınlaştığını ve tüketici işlemlerinin önemli bölümünün dijitalde yapıldığını belirterek, tüketiciyi koruyan ve zararları telafi eden etkili mekanizmaların önemini vurguladı.
Karar ne anlama geliyor?
- Karar, internetten alışveriş yapan tüketicilerin zarar gördüğü her olayda platformların otomatik olarak sorumlu tutulacağı anlamına gelmiyor. Ancak e-ticaret platformunun satış sürecinde aktif rol oynadığı, ürün veya hizmet üzerinde bilgi ve denetim imkânına sahip olduğu durumlarda sorumluluğunun tartışılabilmesinin önü açılmış oldu. Böylece tüketicilerin zararlarının karşılanması konusunda daha güçlü hukuki güvencelere kavuşması hedefleniyor. İptal kararı Resmî Gazete’de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecek.