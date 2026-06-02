En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altına ilgi sürerken; son günlerdeki düşüş yatırımcıları etkilemeye devam ediyor. Altın fiyatları, Orta Doğu’daki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın para politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle yatay bir seyir izledi. Ons altın 4 bin 500 dolar civarında işlem görürken, gram altın 6 bin 600 liranın üzerinde kaldı. İşte 2 Haziran Salı gününe ilişkin güncel fiyatlar

1 /10 Altın fiyatları petrol fiyatlarının düşmesi ile bu hafta açıklanacak kritik ABD tarım dışı ve istihdam verileri öncesi yükselişte. Spot altın saat 08:40 itibarıyla yüzde 0,8 yükselişle 4523 dolar seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda ons altın 4 bin 500 dolar civarında seyrederken, gram altın güne 6 bin 624 liradan başladı. Sabah saatlerinde gram altının satış fiyatı 6 bin 642 liraya yükseldi.

2 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 6.656,93 TL SATIŞ: 6.657,89 TL



ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 10.511,90 TL SATIŞ: 10.754,07 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 20.958,10 TL SATIŞ: 21.508,13 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 43.306,00 TL SATIŞ: 43.684,00 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 43.564,00 TL SATIŞ: 44.236,00 TL

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: $4.517,18 SATIŞ: $4.517,82

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 43.361,58 TL SATIŞ: 44.463,30 TL