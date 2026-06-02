En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altına ilgi sürerken; son günlerdeki düşüş yatırımcıları etkilemeye devam ediyor. Altın fiyatları, Orta Doğu’daki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın para politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle yatay bir seyir izledi. Ons altın 4 bin 500 dolar civarında işlem görürken, gram altın 6 bin 600 liranın üzerinde kaldı. İşte 2 Haziran Salı gününe ilişkin güncel fiyatlar
Altın fiyatları petrol fiyatlarının düşmesi ile bu hafta açıklanacak kritik ABD tarım dışı ve istihdam verileri öncesi yükselişte. Spot altın saat 08:40 itibarıyla yüzde 0,8 yükselişle 4523 dolar seviyesinde seyrediyor.
Altında son durum
Küresel piyasalarda ons altın 4 bin 500 dolar civarında seyrederken, gram altın güne 6 bin 624 liradan başladı. Sabah saatlerinde gram altının satış fiyatı 6 bin 642 liraya yükseldi.
2 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.656,93 TL
SATIŞ: 6.657,89 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 10.511,90 TL
SATIŞ: 10.754,07 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 20.958,10 TL
SATIŞ: 21.508,13 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 43.306,00 TL
SATIŞ: 43.684,00 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 43.564,00 TL
SATIŞ: 44.236,00 TL
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: $4.517,18
SATIŞ: $4.517,82
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 43.361,58 TL
SATIŞ: 44.463,30 TL