Altın fiyatlarında yatay seyir! 2 Haziran 2026 Salı bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar

09:342/06/2026, Salı
En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altına ilgi sürerken; son günlerdeki düşüş yatırımcıları etkilemeye devam ediyor. Altın fiyatları, Orta Doğu’daki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın para politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle yatay bir seyir izledi. Ons altın 4 bin 500 dolar civarında işlem görürken, gram altın 6 bin 600 liranın üzerinde kaldı. İşte 2 Haziran Salı gününe ilişkin güncel fiyatlar

Altın fiyatları petrol fiyatlarının düşmesi ile bu hafta açıklanacak kritik ABD tarım dışı ve istihdam verileri öncesi yükselişte. Spot altın saat 08:40 itibarıyla yüzde 0,8 yükselişle 4523 dolar seviyesinde seyrediyor. 

Altında son durum


Küresel piyasalarda ons altın 4 bin 500 dolar civarında seyrederken, gram altın güne 6 bin 624 liradan başladı. Sabah saatlerinde gram altının satış fiyatı 6 bin 642 liraya yükseldi.

2 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI


GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.656,93 TL

SATIŞ: 6.657,89 TL


ÇEYREK ALTIN FİYATI


ALIŞ: 10.511,90 TL

SATIŞ: 10.754,07 TL

YARIM ALTIN FİYATI


ALIŞ: 20.958,10 TL

SATIŞ: 21.508,13 TL

TAM ALTIN FİYATI


ALIŞ: 43.306,00 TL

SATIŞ: 43.684,00 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI


ALIŞ: 43.564,00 TL

SATIŞ: 44.236,00 TL

ONS ALTIN FİYATI


ALIŞ: $4.517,18

SATIŞ: $4.517,82

ATA ALTIN FİYATI


ALIŞ: 43.361,58 TL

SATIŞ: 44.463,30 TL

