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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TANAP'ın Avrupa bağlantısı açılışında yaptığı konuşmada "Bu proje ülkeler arasında köprüler kuracak, iş birliği, istihdam, uzun müddetli anlaşmalar getirecektir. Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur. Türkiye bugün yabancı yatırımlar için açık ülkedir ve çok makbul yerdir" dedi.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev - Cumhurbaşkanı Erdoğan

TANAP'ın Avrupa bağlantısı Edirne'de düzenlenecek törenle gerçekleştiriliyor. Edirne'nin İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü'nde bulunan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) MS4 Ölçüm İstasyonu'nda gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılım sağladı.

Yatırım tutarı yaklaşık 7 milyar dolar olan TANAP, bugün Yunanistan sınırında Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden Avrupa'ya bağlanıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıklamalarda bulundu. Aliyev'in konuşmasından satır başları;

"BUGÜN TARİHİ BİR GÜN, TANAP AVRUPA SEFERİNE ULAŞTI"

Beni bu tarihi törene davet ettiği için teşekkür ederim. Kardeş Türkiye topraklarında olmaktan memnunum. Birlikte başladığımız TANAP Avrupa'ya ulaştı. TANAP'ın ömrü uzun olacak. Fayda sağlayacağına inanıyorum. Tarihi İstanbul Anlaşması neticisinde TANAP için yeşil ışık yakıldı. Biz hayata geçirelim dedik ve böyle de oldu. Maliye yükünü esas Türkiye ve Azerbaycan yapmıştır. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ile 450 milyon tondan çok petrol nakledilmiştir. TANAP'taki tüm insanlara derin teşekkürlerimi bildirmek isterim. Dev projenin vaktinde yapılmasında büyük rol oynamışlardır. TANAP, güney gaz koridorunun bir parçasıdır. 4. proje olan TAP vaktinde eminim bitecektir. Böylelikle güney gaz koridoru vaktinde yapılacaktır. Bugün güney gaz koridoru 7 ülkeyi birleştiriyor ve uluslararası işbirliği projesidir. Daha büyük anlaşmalara ulaşılacak. Projenin hayata geçmesi Türkiye-Azerbaycan siyasi iradesi sonucudur. Bu proje uzun müddetli anlaşmalar getirir. Sadece enerji projeleri olarak bakmamak gerekir. Eğer enerji projeleri ve karşılıklı destek olmasa hayata geçmezdi. Bugün dünya çapında böyle başka ülke tanımıyorum, bizim gibi yakın olsun.

"ERDOĞAN'IN SİYASETİ İLE TÜRKİYE EKONOMİK BAĞIMLILIKTAN KURTULDU"

  • Biz birbirimize güveniyoruz. Kardeşliğimiz günden güne büyüyor. Bu proje ülkeler arasında köprüler kuracak, iş birliği, istihdam, uzun müddetli anlaşmalar getirecektir. Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur. Türkiye bugün yabancı yatırımları için açık bir ülkedir. Ortak yatırımlar halklarımızın refahını artıyor. Önceki dönemi biliyoruz. IMF ve başka borçlardan yakasını kurtaramıyordu. Ancak şimdi siyasi istikrarı sayesinde yakasını kurtardı ve dünya çapında güç merkezi oldu. Bugün Türkiye ve onun lideri istikrarı sağlıyor, geleceğe bakmak için imkan yaratıyor. Biz buna seviniyoruz. Türkiye'nin gücü bizim gücümüz. Biz iki kardeş beraber devam edeceğiz. TANAP aynı zamanda enerji güvenliği projesidir. Tüm projeler bölgedeki istikrarı artırır. Bizim Türkiye ile çıkarlarımız birdir. Yaşasın Türkiye ve Azerbaycan dostluğu, kardeşliği.

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