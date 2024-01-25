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Ekonomi

Babacan'dan iki yılda 20 milyarlık yatırım

Gayrimenkul alanında projeler üreten Babacan Yapı, önümüzdeki 2 yılda toplam 10 projeden oluşan 20 milyar liralık yeni yatırım için kolları sıvadı.

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:00 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:22 - 25/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İbrahim Babacan.
İbrahim Babacan.

Babacan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, “Markalı konut sektöründe finansal yeterliliği yüksek ve öz sermayesi güçlü şirketlerin daha fazla öne çıkacağı bir dönemden geçiyoruz. Önümüzdeki 2 yılda kendi arsalarımız üzerinde geliştireceğimiz 10 projeye toplamda 20 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. 10 projeden 5 tanesi için düğmeye bastıklarını ifade eden Babacan, “Şirketimizin yeni başlayacağı projeler, Gaziosmanpaşa Küçükköy, Gayrettepe, Halkalı, Başakşehir ve Tuzla’da yer alıyor. Sonraki planlamada ise yine arsaları bize ait olan 4 tanesi İstanbul ve 1 tanesi de Gaziantep’te olmak üzere 5 yeni proje eklenecek. Projelerimizde; konut, ticari alan, AVM ve oteller yer alacak” şeklinde konuştu.


KENDİ ARAZİSİ ÜZERİNDE PROJELER GELİŞTİRİYOR

Kuruldukları günden bu yana 30 projede 4 binden fazla projeyi yatırımcısıyla buluşturduklarını belirten Babacan, şunları kaydetti: “Kendi arazilerimiz üzerinde geliştireceğimiz projelerle birlikte önümüzdeki 2 yılı ‘Yatırım dönemi’ ilan ettik.” Bir GYO şirketine dönüşmek istediklerini söyleyen İbrahim Babacan, “Hemen ardından da halka açılmayı planlıyoruz. Zaten ilk günden bu yana halka açık firma mantığı ve kurumsallığında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Halka arzla birlikte, bunu tescillemeyi hedefliyoruz” dedi. Babacan, emlak piyasasında köpüğün eridiğini, fiyatların da yavaş yavaş dengelendiğini sözlerine ekledi.



#Yatırım
#Gayrimenkul
#İnşaat
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