Babacan'dan iki yılda 20 milyarlık yatırım

Babacan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, “Markalı konut sektöründe finansal yeterliliği yüksek ve öz sermayesi güçlü şirketlerin daha fazla öne çıkacağı bir dönemden geçiyoruz. Önümüzdeki 2 yılda kendi arsalarımız üzerinde geliştireceğimiz 10 projeye toplamda 20 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. 10 projeden 5 tanesi için düğmeye bastıklarını ifade eden Babacan, “Şirketimizin yeni başlayacağı projeler, Gaziosmanpaşa Küçükköy, Gayrettepe, Halkalı, Başakşehir ve Tuzla’da yer alıyor. Sonraki planlamada ise yine arsaları bize ait olan 4 tanesi İstanbul ve 1 tanesi de Gaziantep’te olmak üzere 5 yeni proje eklenecek. Projelerimizde; konut, ticari alan, AVM ve oteller yer alacak” şeklinde konuştu.