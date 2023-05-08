Bakan Bilgin TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ başkanlarıyla görüştü

Taşeron düzenlemesi kapsamında kalan ve kadroya geçmeyi bekleyen işçilerin durumuna ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çözemediğim bir dosya kaldı. Taşeron işçi meselesi. Asıl işte taşeron olmaz. Bu önümüzde. Önümüzdeki dönemde onu çözeceğiz." ifadelerini kullandı. Peki 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor?