Bakan Bilgin TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ başkanlarıyla görüştü

Vedat Bilgin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bin kamu işçisinin zammı için TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ başkanlarıyla görüştü.
Ayrıntılar gelecek...
#Vedat Bilgin
#TÜRK-İŞ
#HAK-İŞ
1 saat önce
Vedat Bilgin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bin kamu işçisinin zammı için TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ başkanlarıyla görüştü.
Ayrıntılar gelecek...
Taşeron düzenlemesi kapsamında kalan ve kadroya geçmeyi bekleyen işçilerin durumuna ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çözemediğim bir dosya kaldı. Taşeron işçi meselesi. Asıl işte taşeron olmaz. Bu önümüzde. Önümüzdeki dönemde onu çözeceğiz." ifadelerini kullandı. Peki 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor?
Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirtti. Ayrıca Bilgin, haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz'da açıklanmasının ardından durumun gözden geçirileceğini söyledi.
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