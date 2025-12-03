Bakan Bolat: Makroekonomide olumlu gelişmeler hızlanarak güçleniyor

Kasım ayında aylık enflasyonun son 30 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 0,87, yıllık enflasyonun son 48 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 31,07'ye gerilediğini aktaran Bolat, "2023 Mayıs tepe noktasına göre enflasyonda 44,4 puanlık düşüş gerçekleşti. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,69 düşüş gerçekleşirken yıllık enflasyon son 48 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 27,44'e geriledi. Hizmetler grubunda yıllık enflasyon kasım ayında bir önceki aya göre 0,23 puan azalarak son 43 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 44,21 olarak gerçekleşmiştir. Kira fiyatlarında kasım ayında aylık enflasyon son 33 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 2,49 oranında gerçekleşirken, yıllık enflasyon son 32 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 63,59 olarak gerçekleşmiştir.

Enerji, gıda ve içecekler, tütün ve altın ürünleri hariç TÜFE aylık enflasyonu, kasım ayında yüzde 1,22 oranında gerçekleşirken yıllık çekirdek enflasyon ise kasım ayında son 48 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 31,65'e inmiştir"