Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı: Enflasyon 48 ayın en düşüğünde

10:003/12/2025, Çarşamba
DHA
Tüketici fiyatlarını ve ekonomik göstergeleri yakından takip eden vatandaşlar için enflasyon oranları büyük önem taşıyor.
Vatandaşlar, enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 0,87 yükseldi, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 arttı.


KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 35,91

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Aralık ayında ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 35,91'e kadar artırılabilecek. Tüketici fiyatlarında en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,44 artış, ulaştırmada yüzde 29,23 artış ve konutta yüzde 49,92 artış olarak gerçekleşti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,69 azalış, ulaştırmada yüzde 1,78 artış ve konutta yüzde 1,70 artış olarak gerçekleşti. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.


YILLIK ÜRETİCİ ENFLASYONU YÜZDE 27,23

Yurt içi üretici fiyatları 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,84, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 26,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,23 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,37 artış gösterdi.

