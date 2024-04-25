Bakan Bolat: Stokçulara ve karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz

"Covid-19 ile tetiklenen ve sonrasında giderek artan küresel ekonomik kriz, tüm dünyada etkisini sürdürmektedir. Üretim, yatırım, istihdam için istikrarı sağlamak ve enflasyonu kontrol etmek, gelişmiş ekonomiler de dahil olmak üzere pek çok ülke için büyük bir problemdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; bir yandan meydana gelen bölgesel krizleri yönetmeye çalışırken, diğer yandan ekonomik yol haritamız olan Orta Vadeli Programı (OVP) titizlikle uyguluyoruz. Ülkemizin güven inşa etmek için gösterdiği tüm gayretleri boşa çıkarmak için uğraşan, didinen kimseler her zamanki gibi iş başındadır. 21 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 ve son 14 çeyrektir büyüyen bir ekonomiyi, rekorlar kıran ihracatı, azalan dış ticaret açığı ve azalan cari işlemler açığını kabullenemiyorlar. Fakat tüm bunlar bizim kararlılığımızın önüne geçemez. Biz bugünü sağlam inşa etmek ve geleceği doğru şekillendirmekle mükellefiz. Esnafımızı, girişimcilerimizi, üreticilerimizi, tüketicilerimizi ve emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" i