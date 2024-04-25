Bakan Bolat: Stokçulara ve karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz

'Tüm fiyatlar büyük sermayenin tekelinde'
Bolat: Karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz
Ardından fahiş fiyatlara değinen Bakan Bolat, "Daha zam haberi duyulmadan, gündeme alınmadan fiyatları artıranlar da maalesef oluyor. Ticaret Bakanlığı ve bazı durumlarda diğer bakanlıklardan ekiplerimiz sürekli sahada denetim halindedir. Bu konuda taviz vermeyeceğiz; fırsatçılara, stokçulara, tamahkarlığa, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz" dedi.
'Satın alma gücü düzeyi önemli ölçüde yükseldi'
Ekonomideki önceliklerinin yatırım, üretim, ihracat, istihdam ekseninde ilerlediğini kaydeden Bolat, "2023 yılında yüzde 9,4 ile son 10 yılın en düşük işsizlik oranı kaydedildi. 2002 yılı sonunda istihdam sayısı sadece 19 milyon kişiyken, 2023 yılında istihdam sayımız 32,4 milyon kişiye yükseldi. Başka bir deyişle, bu veriler şunu ifade ediyor; 21 yılda iş, aş, gelir, refah, tüketim ve satın alma gücü düzeyi önemli ölçüde yükseldi. 2002 yılında esnaf ve sanatkarların kullanmış oldukları krediler için yüklendikleri faiz oranı yıllık yüzde 50 seviyelerinde iken, bugün faiz oranları yıllık yüzde 29 düzeyinde seyrediyor. Geçtiğimiz yıllarda esnafımıza faizi yıllık yüzde 4,5 düzeyine kadar inen ölçekte krediler kullandırdık" ifadelerini kullandı.