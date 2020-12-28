Bakan Dönmez duyurdu: Doğal gazda uzun vadeli kontratlar tarih oluyor

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Mehmet Acet, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e gündeme dair sorularını yöneltti. 2020 yılının en güzel haberlerinden birinin Karadeniz’den keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Değerinin 80 milyar doları bulduğu hesaplanan doğalgaz keşfi, Enerji Bakanlığının yıldızını parlattı" dedi.

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Kontratların süresi dolmaya başlıyor

Önce 320 milyar metreküp olarak açıklanan, devamında 405 milyar metreküp olarak güncellenen, doğalgaz keşfinin büyük bir müjde olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "2021 yılında, 90’lı yıllarda yapılan uzun vadeli doğalgaz kontratlarının süresi dolmaya başlıyor. 5 yıl içerisinde de 25-30 milyar metreküplük kontratlar sona erecek." ifadelerini kullandı.

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