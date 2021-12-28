Bakan Dönmez: Yıllık 800 ton kapasiteli ferrobor üretim tesisi için sözleşme imzalama aşamasındayız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünya bor pazarında lider olan Türkiye’nin 2021 yılında bor üretiminde ve ihracat satışında rekor kırdıklarını belirterek, “Toplamda 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık. 2022, bor madeninin yılı olacak. Sıvı bor atıklarından ürettiği lityum bunun en güzel örneği” dedi.

Dünya bor piyasasının yüzde 62’sine sahip olan Türkiye’de, bor madeninden daha fazla katma değer elde etmek için atılacak adımlar, Eti Maden Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Bor Çalıştayı’nda ele alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı çalıştaya, çok sayıda sektör ve üniversite temsilcisi katıldı.

Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmasında, lineer ekonominin üretim-tüketim dengesindeki klasik çizgisel ekonomik kurallarının geride bırakıldığını belirterek, üret-tüket-yeniden üret çizgisindeki döngüsel ekonominin kuralları ve buna bağlı olarak gelişen yeni teknolojilerin deneyimlendiğini ifade etti.

“Yüksek teknoloji ürünlerde, batarya teknolojisinde kullanılan lityum üretimi yerli mühendislerimizin gayretiyle başladı”

Mühendislerin üretkenlikleri ile ön plana çıkması kapsamında, benzer bir durumun bor cevherinde de yaşandığına dikkati çeken Bakan Dönmez, “Bor atıklarından yerli lityum üretilmesi projemiz buna güzel bir örnek teşkil ediyor. Dünyada hem pazar hem de rezerv açısından lider olduğumuz bor madeninde uç ürün ve yüksek teknoloji adımlarımızın sonuçlarını almaya başladık. Özellikle yüksek teknoloji ürünlerde batarya teknolojisinde kullanılan lityum üretimi de yerli ARGE mühendislerimizin gayretiyle başladı. Artık çıtayı sadece üretimle, ihracat rakamlarıyla belirlemek bize yetmez. Enerji teknolojilerinde özelde de bor teknolojilerinde artık dünya markası olacak işleri ortaya koymak istiyoruz” diye konuştu.

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Bor cevheri kapsamında, Türkiye’nin, kendi teknolojisi ile farklılaşabileceği bir alan olduğuna vurgu yapan Bakan Dönmez, “Bugün Eti Maden’in sıvı bor atıklarından ürettiği lityum bunun en güzel örneklerinden biri aslında. Lityum karbonatın lityum iyon batarya üretiminde kullanılması için Aspilsan ve Aselsan ile de iş birliği protokolü imzaladık. Yerli lityum inşallah yerli teknolojinin güç kaynağı olacak” dedi.

“Bordaki katma değeri 100 katına kadar çıkaracağız”

Bakan Dönmez, bor karbür tesisinin inşasının bitmesine bir yıldan az bir süre kaldığını ifade ederek, “İnşallah 2022’nin sonlarına doğru bor karbür tesisimizi tamamlayacağız ve ilk performans testlerini yapıp devreye alacağız. Yapılacak olan bu tesisle bordaki katma değeri 100 katına kadar çıkaracağız” diye konuştu.

“Toplamda satılan 2,6 milyon tonluk bor ürünleri ile 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık”

Bakan Dönmez, dünya bor pazarında Türkiye’nin lider konumda olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

“2021 yılında pandemi koşullarına rağmen bor üretiminde ve ihracat ve satışında rekor kırdık. 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, toplamda 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık. Bugün bor piyasasının yüzde 62’sine sahibiz ancak bunlar bizim için yeterli mi? Hayır. Dünya artık daha çok üretenlerin değil, daha akılcı üretim yapanların dünyası. Az önce bahsettiğim değer katmak, yeni bir anlayış inşa etmek teknoloji geliştirme adına atılan adımlardan sonra ortaya çıkacak. Eti Maden bu yolda önemli adımlar atıyor. Bor cevherinin özüne ar-ge ve inovasyonu yerleştiriyor.”

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“2022, bor madeninin yılı olacak”

Bakan Dönmez, teknoloji ile büyümekten ve geleceği teknolojiyle şekillendirmekten bahsederken doğayı ve yeşil döngüyü kucaklayan bir sistemi de inşa ettiklerini belirterek, “Her zaman altını çizdiğimiz bir husus var. Doğaya rağmen değil, doğayla birlikte büyüyen, etrafına değer katan bir madencilik anlayışına sahibiz. 2022, bor madeninin yılı olacak. 2022 bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacak. Bor karbür tesisimiz devreye girecek” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, Bakan Dönmez’e hediye takdim etti. Çalıştay toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından oturumlarla devam etti.

FOTOĞRAF 10 Gazetelerin ekonomi yöneticileriyle sohbet toplantısı düzenleyen Dönmez, 2022 yılını işaret ederek Türkiye için yeni bir müjde verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'deki konutları çeyrek asır ısıtabilecek düzeyde olduğunu söyledi. YENİ MÜJDE OLABİLİR<br>Halen ilk gazın bulunduğu yerin etrafına yoğunlaştıklarını belirten Dönmez yeni sahalar konusunda ise şunları söyledi: \"Şimdi ocak-şubatta ilk bulduğumuz sahanın Güney Batı bölgesinde bir keşif amaçlı sondaj daha yapacağız. Bir de Kastamonu açıklarında sismikleri yaptık. Ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa da Ordu açıklarında sismik araştırma yapıyor. 2022'de bir müjde olabilir. Bu yeni sahalarda da sabırla bekleyelim. Ocak-şubat gibi kazmayı vuracağız ama birkaç ay sürebilir.\" Gazetelerin ekonomi yöneticileriyle sohbet toplantısı düzenleyen Dönmez, Karadeniz'deki gazın yabancıların \"tatlı gaz\" dedikleri kalitede olduğunu belirterek \"İçerisindeki kükürt, nem, partikül değerleri düşük. Bize çok ciddi anlamda ayrıştırma maliyeti getirmeyecek\" diye konuştu. PAHALI GAZA SON<br>Gazı 2023'ün ilk çeyreğinde sistemimize bağlamayı arzu ettiklerini anlatan Dönmez \"İlk yıl muhtemelen 3-4 milyar metreküp civarında bir üretimimiz olacak. 2026'da maksimum seviyesine olan 15-20 milyar metreküp yıllık üretime ulaşacağız. Bu da ülkemizin ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak. Yani Türkiye'deki tüm konutların yaklaşık 25 yıl süreyle doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek. Yerli gaz sisteme girdikçe pahalı gaz sistemden çıkacak\" dedi. 4. GEMİ MAYISTA<br>Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin mayıs ayında geleceğini anlatan Dönmez, temmuz ayında da bu geminin hizmete başlayacağını belirtti. Dönmez \"Bu son nesil ve ilk defa bizim kullanacağımız bir gemi. Fiyatı da çok hesaplı\" dedi. KADEMELİ TARİFEDE AMAÇ DAR GELİRLİYİ KORUMAK<br>Yılbaşında geçilecek olan 'kademeli fatura' uygulamasına da değinen Dönmez \"Dar gelirli, fatura ödemekte zorlanan ailelere dönük bir sistem olacak. Kademeli tarifede birinci kademede sınır ortalama 100 metrekarelik bir evin asgari elektrik ihtiyacına göre hesaplandı. Arkadaşlarımız bunları teknik olarak çıkarttılar. Evinde iki televizyonu olan veya kurutma makinesi olan birinci kademede yer almayacak\" dedi. Dönmez sosyal destek kapsamında halen 2 milyon 400 bin hanenin 68 ila 137 lira arasında elektrik faturasını üstlendiklerini de anlattı. EN UCUZ ELEKTRİK VE GAZ TÜRKİYE'DE<br>Bakan Dönmez enerji fiyatları konusunda ise şu karşılaştırmayı yaptı:<br><br>■ Hollanda'da 1 litre benzin 1.96 euro. İspanya'da 1.48 euro, Almanya'da 1.66 euro. Türkiye'de 0.89. Yani 11.74 lira. Bütün ülkeler petrolü aynı fiyattan alıyor.<br><br>■ Elektrik fiyatlarında da konut bazında İngiltere Avrupa'da en pahalı elektriği kullanan ülke. Bu ülkede 1 kilovatsaat 0.4 euro, Almanya'da 0.37 euro, Fransa'da 0.22 euro. Türkiye, Avrupa'da en ucuz elektriği kullanan 2'nci ülke. Bizde 0.06 euro. Bizden daha ucuzu ise Ukrayna. Orada da 0.053 euro.<br><br>■ Doğalgaz fiyatlarında ise en pahalı İsveç. Bu ülkede doğal gazın metreküp fiyatı 2.47 euro. Almanya'da ise 1.31 euro. İtalya'da 1.32 euro, Yunanistan 1.08 euro, Bulgaristan 0.99 euro. Türkiye Avrupa'da en ucuz doğalgazı kullanan ülke. Ülkemizde 1 metreküp doğal gaz 0.17 euro seviyesinde. MAYINLI BÖLGELERDE PETROL ARAMAYA BAŞLADIK<br>Nusaybin'de sınıra yakın yerde petrol keşfi yaptıklarını hatırlatan Dönmez \"Mayınlı yerleri temizleyip çalışıyoruz. Bir dönem terör nedeniyle girilemeyen yerlerde de araştırma yapıyoruz. Hatta üretime başladığımız yer de var. Bazan vatandaşlar bize 'Burada petrol vardı. Kapattılar' diye yazıyordu. Nitekim Varınca-1 kuyusu öyle. 80'li yıllarda bizden derine inilmiş kapatılmış. Biz daha yukarıda bulduk.\" DOĞALGAZ FATURASININ % 80'İNİ DEVLET KARŞILIYOR<br>Bir süre önce 400 liralık doğalgaz faturasının 300 lirasını devletin karşıladığını anlatan Dönmez \"Fakat aralık ayı itibarıyla baktığımızda şu anda yüzde 80'ini karşılar durumdayız. Elektrikte de bu oran yarı yarıya gibi. Bu sübvansiyonun bedeli doğalgazda 80 milyar lira elektrikte de 20 milyar lira\" dedi.<br> Bakan Dönmez: 2022'de yeni bir müjde olabilir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazetelerin ekonomi yöneticileriyle yaptığı toplantıda herkesi heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu. Bakan Dönmez; İlk doğalgaz bulunan sahanın Güney Batı bölgesinde keşif amaçlı sondaj yapılacağını, ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa'nın, Ordu açıklarında sismik araştırma yaptığını belirterek, '2022'de bir müjde olabilir. Bu yeni sahalarda da sabırla bekleyelim. Ocak-şubat gibi kazmayı vuracağız ama birkaç ay sürebilir.' diye konuştu. İşte Bakan Dönmez'in açıklamaları... BiP'te paylaş

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