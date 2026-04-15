Bakan Göktaş açıkladı: Ödemeler hesaplara yatırılıyor

10:1015/04/2026, Çarşamba
Evde bakım desteği hesaplara geçti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayı Evde Bakım Yardımı kapsamında toplam 7,1 milyar liralık ödemenin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi hedefiyle uygulandığını belirtti. Engelli vatandaşların ailelerinden kopmadan yaşamlarını sürdürebilmelerinin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Göktaş, bu destek sayesinde bireylerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, aileleriyle birlikte hayatlarını devam ettirebildiğini ifade etti.

Aile bütünlüğünün korunmasına katkı sunduğunu dile getiren Göktaş, söz konusu yardımın hem engelli bireyler hem de bakımını üstlenen yakınları için önemli bir sosyal destek mekanizması olduğuna dikkat çekti.

517 bin kişi yararlanıyor

Evde Bakım Yardımı kapsamında 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Göktaş, halihazırda yaklaşık 517 bin vatandaşın bu destekten yararlandığını aktardı.

Bakan Göktaş, nisan ayı ödemelerinin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni etti.


TOKİ Tokat Erbaa hak sahipleri konut belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi