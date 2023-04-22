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Ekonomi

Bakan Kurum paylaştı: İşte deprem bölgesinde inşa edilen köy evleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 76 gün sonra ilk köy evlerini teslim ettiklerini belirterek, evlerin iç ve dıştan görüntülerinin olduğu videoyu paylaştı.

15:02 . 22/04/2023 Cumartesi
AA
Bakan Kurum deprem bölgesinde inşa edilen köy evlerinin tanıtım videosunu paylaştı.

Bakan Kurum deprem bölgesinde inşa edilen köy evlerinin tanıtım videosunu paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tutamayacakları hiçbir söz vermediklerinin altını çizerek, "Asrın felaketinden 76 gün sonra ilk köy evlerimizi bugün teslim ediyoruz. İnşallah 319 bin konutumuzun anahtarları da 365'inci günde afetzede kardeşlerimizin ellerinde olacak." ifadelerini kullandı.


Paylaşımdaki videoda, depremden etkilenen köylerden 3'ünde köy evlerinin yapımının tamamlandığı belirtilerek, evlerin 3+1, tek katlı ve yöresel mimariye uygun inşa edildiği kaydedildi.

Videoda evlerin iç ve dıştan çekilmiş görüntülerine yer verildi.


#DEPREM
#köy evleri
#Murat Kurum
23 dakika önce
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