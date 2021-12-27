Bakan Nebati: 20 Aralık bundan sonra Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacak

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

"Türkiye 19 yıldır AK Parti iktidarıyla büyük bir dönüşümü gerçekleştirdi. Ve Türkiye altyapısını tamamlamış ender ülkelerden bir tanesi haline geldi. Her anlayışta olduğu üzere bir çalışmayı en üst noktaya getirdikten sonra bunu güncellemeniz gerekiyor aksi halde tersi başlar. Tam Cumhurbaşkanımızın 2013'ten itibaren şunu söyler; Cari fazla vermememiz lazım, rekabet edilebilir kur olması lazım, sanayileşmemiz lazım ve bunu yaparken de dünyayla aramızdaki farkı hızla kapatmamız lazım. Bunun içinde yüksek faiz olmaması lazım. Şimdi öyle hazırlıyız ki yüksek faiz denen bir ortamda altının doldurulmuş bir modelle ortaya çıkması gerekiyordu ve inancı bu modele yansıdı. Çok hızlı adımla imkanları gerçekleştirecek bir model oldu.

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BU MODEL NASIL BİR FIRSAT ÇIKARACAK?

Cumhurbaşkanımız geçen hafta yaptığı toplantıda Türkiye Ekonomi modelini herkese dağıttı. Bu artık kamu malı. Önümüzdeki sürecin hangi yol ve yöntemlerle yöneteceğini gösteren bir belge oldu bu. Türkiye dış dünyada paranın bol olduğu dönemde, 1 TL- 1 Dolar olsun diye tartışılıyordu, ithalat patlaması yaşandığı hoş bir ortamı yaşadı. Bu hoş ortamın optimal noktasıydı. İhracatın ithalatı karşılama oranı %56'lara düşmüş, dış borcu 450 milyar dolara çıkmış.

"20 ARALIK BUNDAN SONRA EN ÖNEMLİ GÜNLERDEN BİRİ OLARAK ANILACAK"

Altyapımızla bunu karşılayabilecek bir durumu sağladık. Dışardan saldırılarda da artık kolay kolay oynayamıyorlar. 3 aylık süreçte hafızanızı tazeleyin. Doğru olmayan ve sürekli bireyleri dövize yönlendiren, başta muhalefet olmak üzere geliyor gelmekte olan lafı. Ben de kullanmaya başladım. 'Geliyor gelmekte olan' bu model. Bu bireyleri çok hızlı bir şekilde kanalize ettiler. Geçen pazartesi itibarıyla bu bitti. Çünkü çok önemli bir motifimiz var Türkiye'de. Taş üstüne taş koyan adeta devrim yapan insanı ortaya çıktı ve modeli kamuoyuna ifade etti. Bazılarının şok yaşadığı bir gece oldu. Çok doğal olan, bireylerin dövizlerini bozdurarak adeta internet sitelerini çökerttiği bir gece oldu. 20 Aralık bundan sonra Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır. Türkiye'nin siyasal gelişimini gösteren en önemli günlerden bir tanesi oldu."